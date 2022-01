'El debate de las tentaciones' alcanzó una nueva entrega en Telecinco el 17 de enero, con las cuatro chicas protagonistas de 'La isla de las tentaciones' por primera vez en plató, tras concluir el reality. Fue entonces cuando se desveló la reacción de Stiven, soltero predilecto de Tania Medina, al conocer de boca de la propia canaria que había optado por abandonar sola el reality tras su hoguera final con Alejandro Nieto.

Tania revive su reencuentro con Stiven en 'El debate de las tentaciones'

Tras dejar a Nieto en la hoguera final, Medina pudo verse cara a cara con Stiven, a pesar de que había decidido abandonar el programa sin él. "Ha sido muy duro, estoy en shock", confesaba la canaria, abrazando al soltero, ante quien desveló que, durante el encuentro con su entonces exnovio, "me he notado superfría". "Pensé que lo iba a ver y lo olvidaría todo, pero no", añadía la expareja de Nieto, tras lo cual Sandra Barneda se reunía con ambos para saber qué opinaba al respecto. "Era lo que esperaba, sinceramente", reconocía el tentador.

"La veo mal, decepcionada", observó Stiven, quien manifestó que "le tengo un cariño increíble". "La felicidad que necesita, se la puedo dar. Como su pareja no se la da, me da rabia", aseguró además el soltero, antes de apostar por que la canaria había decidido abandonar sola el programa, algo que describió como "la mejor opción". "No puedo irme con él, cuando siento que me ha fallado", confesó Medina, al confirmar que el tentador había acertado en su suposición, tras lo cual él admitía que, "siendo egoísta, me iría con Tania. Pero creo que lo mejor es que se vaya sola". "Ha sido una persona que me ha apoyado mucho, muy cariñosa. Sentí mucha atracción, pero desde el minuto uno le dije que no me iba a ir con él", declaró Medina, al concluir el vídeo, momento en el que recalcó que "siempre le hablaba de Alejandro. Nunca puede decir que yo lo he engañado".

"Creo que le he abierto los ojos"

Además, el programa emitió la conversación que Stiven mantuvo con Barneda una vez que Medina se fue, momento en el que el soltero reconoció que "me he quedado un poco en shock, porque me duele ver mal a una chica que me gusta. Me hace sentir culpable cuando no lo soy. Quiero ayudarla y no puedo". "Sé que está decepcionada con Alejandro y pensé que iba a terminar sola. Me gusta que haya pasado esto, para que se dé cuenta de que no es la pareja con la que debe estar", opinó el tentador, quien apostó por que "creo que le he abierto los ojos a una vida que se merece" e incluso se mostró seguro de haberle "llegado al corazón". "Yo siento que la conozco de toda la vida, es muy extraño. No lo he vivido nunca", concluía Stiven.