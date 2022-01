Tras concluir la cuarta edición de 'La isla de las tentaciones' con todas las parejas rotas a excepción de la formada por Zoe Mba y Josué Bernal, Telecinco emitió el 17 de enero una nueva entrega de 'El debate de las tentaciones', en la que se emitió varios breves adelantos de la entrega especial que se graba seis meses después de que concluya el reality. La gala, no obstante, concluyó emitiendo un extracto más extenso, en el que confirmaba que Tania Medina y Alejandro Nieto habían retomado su relación, a pesar de que la canaria había abandonado el programa sola, tras romper con el gaditano.

Tania y Alejandro, juntos en el reencuentro de 'La isla de las tentaciones'

El vídeo mostraba a Sandra Barneda charlando a solas con Nieto, a quien señaló que "la última ve que nos vimos, poco te vi sonreír", al ver la alegre expresión del gaditano. "Lo pasé bastante mal", recordaba este, antes de recibir a una sonriente Medina, quien se abrazó y se besó con el gaditano ante la presentadora. "Te amo", soltaba la canaria, tras lo cual ambos se sentaron juntos, con las manos entrelazadas. "Qué intenso todo", comentaba Medina, un tanto emocionada. "Pues Tania y Alejandro, seis meses después, están juntos", confirmó Barneda, en plató, donde Suso Álvarez soltó un "qué pena" que compartieron algunos de sus compañeros y, especialmente, los espectadores, quienes también mostraron su decepción al ver confirmado lo que ya llevaba tiempo circulando en las redes sociales.

"He seguido la trayectoria de esta relación y creo que era mejor que estuvieran separados, porque emocionalmente no había una compenetración", opinó el colaborador, ante lo que Barneda apuntó que "no sabemos qué ha ocurrido". "'La isla de las tentaciones es una experiencia muy dura para todos. Tenían una y varias conversaciones pendientes. Han pasado seis meses", añadía la presentadora, dejando en el aire lo que se podría ver en la entrega del martes 18 de enero, donde la audiencia podría ver qué había sucedido con las cinco parejas protagonistas tiempo después de concluir su paso por el reality. "Se fueron de la hoguera amándose, por lo que no tiene que sorprender tanto que estén juntos. Si lo sería, si son los mismos. Yo espero ver que los dos han cambiado", manifestó la psicóloga del programa, Arantxa Coca.

Para mi la única justificación para que Tania esté con Alejandro sería que el hubiera ido a terapia. Si no es así creo que es un mal ejemplo para la gente que ve este programa #TentacionesDBT10 #ChicasTentaciones pic.twitter.com/RtgQX1MWfU — Laura Prieto Lago (@lauraprietolago) January 18, 2022

Toda españa viendo cómo Alejando y Tania siguen juntos #TentacionesDBT10 pic.twitter.com/LUfmYEF1fl — Coquito? (@Coquitoxx) January 18, 2022

ES QUE LO SABÍA LO SABÍA UFFFF DE VERDAD, QUE MAL TANIA QUE MAL #TentacionesDBT10 pic.twitter.com/qj1DOucQK6 — lola loves nikki sixx (@muselola_) January 18, 2022

Que decepción me llevo con Tania de verdad. #TentacionesDBT10 pic.twitter.com/eUzfKrWoB7 — Diego Lamuño? (@lamudiego) January 18, 2022

Yo lo siento pero NO entiendo como vuelven a estar juntos cuando ella se ha estado quejando de la actitud de Alejandro (y con motivo) #TentacionesDBT10 — paula (@salseossiempre) January 18, 2022

La corona que se había ganado Tania se le acaba de caer en un momento. Hay que aprender a quererse un poco más, que pena... #TentacionesDBT10 #ChicasTentaciones pic.twitter.com/0VKhC1mhXg — Comentando (@comentandou) January 18, 2022

Creo que aunque todos sospecharamos que ha Ian vuelto todos, o por lo menos yo, esperábamos que no fuera así #TentacionesDBT10 pic.twitter.com/57EiCuRFrW — Bea (@bea_beuchi) January 18, 2022

"Ojala hayas aprendido"

"Ojalá, realmente, si estáis juntos, es porque hayas aprendido de tus errores y hayas evolucionado", lanzó Nagore Robles, dirigiéndose a Nieto, tras lo cual añadió que "a mí me extraña que lo hayas hecho en tan poco tiempo", aunque esperaba que contara con la ayuda de su pareja "y de profesionales" para que ambos fueran felices. Una apuesta a la que parecía sumarse una parte importante de la audiencia, desconcertada después de ver cómo Medina se mostraba crítica con el paso de Nieto por el reality esa misma noche. A ello se sumaba, además, el hecho de que el programa hubiera mostrado otro breve adelanto en el que, cuando la canaria rememoraba lo mucho que había sufrido en el programa, su pareja se empeñaba, en una sala aparte, en recalcar lo mucho que había sufrido él, restando importancia a las palabras y el sentir de Medina.