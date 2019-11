David Bisbal levanta pasiones entre los jóvenes talentos de 'La Voz Kids': "Es más guapo de lo que pensaba"

Con el paso de los años, y con cinco ediciones de 'La Voz Kids' a sus espaldas, David Bisbal se ha convertido en uno de los coaches favoritos de los jóvenes artistas. Es uno de los más reclamados por los concursantes, y el resto de coaches lo sabe. Por eso, es también uno de los que más probabilidades tiene de recibir un bloqueo por parte de sus compañeros.

David Bisbal en 'La Voz Kids'

Además de por su buena mano con los pequeños y su profesionalidad y disciplina a la hora de trabajar con ellos, David Bisbal ha conquistado a muchos por los ojos. "Es más guapo de lo que pensaba", expresaba Victoria Herraiz, una de las jóvenes artistas del equipo del de Almería. "Es que de verdad, se me va la olla", expresaba la misma ante las cámaras sobre el intérprete de "Bésame".

Rendidos a sus encantos

Y no es la primera joven que habla de David Bisbal con tanta admiración. En las pasadas entregas de las batallas otra se encargó de asegurar que este huele muy bien, "a perfume caro". Sin embargo, no hace falta que los concursantes pertenezcan a su equipo para terminar obnubilados por el de Almería. Tras no superar la batalla en el equipo de Vanesa Martín, Esperanza quiso cantar con este un pedazo de "Culpable", uno de sus temas.

"Cuando he cantado con Bisbal se me caía la baba porque yo siempre lo he escuchado en los discos pero en persona canta mucho mejor y además es más guapo", argumentaba la joven, confesando haber caído rendida a los encantos del artista. Los jóvenes talentos han demostrado durante toda la edición que para el coach solo tienen buenas palabras, y es que no solo es un artista atractivo, sino además una persona llena de humor, talento y bondad.