'El hormiguero' está tratando de continuar su recorrido después de la polémica con 'La revuelta'. Después del choque con David Broncano, Pablo Motos sigue con su programa trayendo a invitados que puedan alegrar un poco el ambiente. Y así ha sido la última visita de David Bisbal, en la que el almeriense venía a promocionar su disco de navidad. Sin embargo, no todo han sido risas.

David Bisbal en 'El hormiguero'

La entrevista comenzaba con normalidad cuando, después de haber remarcado queen el programa de las hormigas, Motos lanzaba una pregunta al ver que: "Oye, antes de nada,"., contestaba el artista.

"Menos mal que tu compañero sanitario me ha ayudado", añadía Bisbal. El presentador se interesaba por saber a quién se refería: "¿Quién ha sido? ¿Señarís?", algo que confirmaría inmediatamente después de preguntarlo. "Me ha ayudado y me ha puesto unos puntillos ahí", comentaba el almeriense. Motos se sorprendía: "¿Dos puntos? ¡¿Te ha puesto dos puntos?!".

Un susto sin importancia

"Te lo juro, pero ha sido hace, relativamente, una hora y media. Viniendo para acá, yo creo que de los nervios, buscando la ropa, me he pegado un golpe en todo el borde de la puerta. Y me he asustado, porque claro, me miré la mano y estaba llena de sangre", contaba el cantante y, para acabar, le restaba importancia haciendo referencia al "contratiempo" que tuvo en su último concierto en Buenos Aires: "Si se me ha roto un pantalón, cómo no se me va a romper la ceja, vamos, no pasa nada".