David Broncano firma la paz con Pitingo en 'La revuelta' tras su supuesto intento de "agresión"

Por Beatriz Prieto |

El martes 12 de noviembre, 'La revuelta' recibió la visita de David Bustamante con motivo del lanzamiento de su próximo disco. En medio del encuentro, una persona reclamó la atención del artista y de David Broncano, lo que dio paso a un inesperado momento: una videollamada de Pitingo con quien, como desveló el presentador, tuvo un desencuentro tiempo atrás.

Pitingo interviene por videollamada en 'La revuelta' durante la visita de David Bustamante

, confesó el espontáneo del público, que resultó ser primo de Pitingo. El espectador aclaró que Bustamante y él "no nos conocemos, pero tenemos un amigo en común, que", en referencia a Broncano. "Lo vamos a arreglar", aseguró el espectador, quien planteó hacer "una videollamada" en cuanto Bustamante supo de quién estaba hablando., preguntó el cántabro a un desconcertado Broncano.

"¿Pitingo? Pero si es que quería pegar un día", soltó el presentador al descubrir a quién se referían, a lo que añadió que el artista "me quería coger del cuello". "A mí también me lo hace, pero es desde el cariño, coño", defendió Bustamante, antes de lograr conectar con el aludido e indicarle que "tenéis que hacer las paces". "Él dice que tú le quisiste pegar y a mí me extraña muchísimo", comentó Bustamante. "No, yo no. Fue algo cariñoso, es mi forma de ser", aclaró Pitingo, al que Broncano envió un mensaje ese día "por Instagram para decirle que 'he visto que me querías pegar, pero yo no tengo ningún problema'", que el cantante ni siquiera vio.

"No fue para tanto"

Bustamante animó a su amigo a que acudiera al programa para hacer "las paces otro día". "Cuando quieras", accedió Pitingo quien, cuando Broncano reconoció que "no me enteré de lo que había pasado", admitió que "yo tampoco". "Luego lo hablamos. Te mando un beso, pero con tranquilidad. Desde el cariño", se despidió el presentador, tras lo cual relató lo que le había ocurrido con Pitingo, al cual "no lo vi venir, porque vino muy fuerte". "No vino a decirme 'vaya chiste hiciste'. Vino a decirme: 'Vamos fuera, que nos peleamos'", rememoró el presentador, entre risas.

???????????????????????????????? Pelillos a la mar, pero no fue la tanto jajajajajajaja. Abrazos — PITINGO ® (@Pitingo) November 12, 2024

Después de asegurar que era consciente de las bromas podían traer consecuencias, Broncano contó que, además de que "Pitingo vino agresivo", César Cadaval, de los Morancos, se unió a él al acercarse y darse cuenta de que el jienense "también se mete conmigo". Dicha anécdota se remontaría a finales del 2020, cuando Pitingo estalló contra Broncano, Ignatius Farray y Quequé por las críticas y bromas sobre él que lanzaron en su programa "La vida moderna" y aseguró que "no están completos mentalmente". Un conflicto que el artista habría dejado ya atrás al reafirmar las paces con el presentador de 'La revuelta' a través de la red social X: "Pelillos a la mar, pero no fue la tanto. Abrazos".