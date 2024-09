Por Joan Centelles Martínez |

Marina Rivers se pasó por 'La revuelta' este lunes 23 de septiembre para promocionar la novena edición de 'MasterChef Celebrity'. En su visita al espacio de David Broncano, la influencer le contó al presentador cómo había sido la experiencia en el talent show de Shine Iberia, momento en que Broncano tiró de su particular humor para bromear sobre las polémicas que año tras año rodean al concurso de cocina.

Marina Rivers en 'La revuelta'

", le explicaba Rivers al presentador, que le expresaba a su invitada que no había estado siguiendo las primeras semanas del talent y que ni sabía qué famosos se habían puesto el delantal para concursar en esta edición. Aun así,

"¿Os lleváis bien entre vosotros? ¿Habéis hecho grupo de Whattsapp?", le preguntaba Broncano, a lo que Rivers le respondía poco convencida y entre risas que sí. "Ay, Dios mío, que ha habido movidas en 'MasterChef' otra vez, un año más...", vaticinaba Broncano, llevándose las manos a la cabeza y provocando las risas del público. Con ello, y a pesar de que ambos formatos comparten ahora cadena, el presentador no dudó en continuar haciendo mención a las controversias de 'MasterChef'.

Tras la reacción del presentador, Rivers justificó su respuesta afirmando: "Estamos un poco tarados. Venimos un poco todos locos de casa". Era entonces cuando Broncano le preguntaba: "Es intenso eso, eh. ¿No te habrán forzado? Que no te fuercen en 'MasterChef' eh, Marina, que no me entere yo", a lo que Rivers respondía: "No, me han tratado superbién. Mi padre me ha dicho que tendría que haberle pagado yo al programa por haber aprendido a cocinar. Soy una crack, oficialmente", zanjaba la invitada.

David Broncano en 'La revuelta'

El "conjuro" de Ana Rosa Quintana

Después de hablar de 'MasterChef Celebrity', Broncano quiso interesarse por los proyectos profesionales de Rivers: "¿Sigues con Ana Rosa, en 'AR'?", le preguntaba con sorna, a lo que ella respondía que sí. "¿Qué tal? ¿Te ha hecho ya el conjuro? Te lo va a hacer", expresaba Broncano para sorpresa de su invitada, devolviéndole así el dardo a la presentadora de Telecinco después de las acusaciones que esta lanzó sobre su fichaje por La 1 de RTVE. "No, le queda poco", expresaba entre risas Rivers, antes de invitar al presentador formalmente a 'TardeAR': "Vente un día a la mesa, a charlotear".

Ante la propuesta de Rivers, Broncano se excusó con que por las mañanas "tenía jaleo". "No pasa nada, es por las tardes", le explicaba Rivers, aclarando que la presentadora se pasó a la franja vespertina con 'TardeAR'. "¿Se llama 'TardeAR'? Nos queda mucho por aprender, Ricardo, estamos viejos", bromeaba sobre el nombre del formato de Quintana. "Vuestro nombre tampoco es mucho mejor, eso hay que mejorarlo", les criticaba Rivers sobre el suyo, sugiriendo después que lo cambiaran por 'La Residencia'.