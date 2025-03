David Cantero regresará a Mediaset tras pactar su salida por "reajustes económicos"

Por Pablo Fernández Pérez |

La marcha de David Cantero de 'Informativos Telecinco Fin de Semana' pilló a todo el mundo por sorpresa. Nadie se esperaba que este presentador de noticias tan reconocido durante tantos años tuviera una despedida así de repentina. Además, después de la jubilación de Pedro Piqueras, en la que se hizo una auténtica fiesta, la comparación fue inevitable y se pudo apreciar que el caso de Cantero no era igual y había algo detrás que se estaba ocultando.

El mismo periodista publicó un vídeo en su cuenta oficial de Instagram en el que explicaba que era un movimiento que le daba mucha pena por todos los compañeros a los que iba a dejar de ver, pero que había sido una decisión tomada de mutuo acuerdo entre él y Mediaset España. No dio más detalles, pero en una reciente entrevista del comunicador en 'La ventana', en la Cadena SER, con Carles Francino, reveló la información que faltaba para entenderlo todo mejor.

David Cantero en 'La ventana'

"No es una decisión que haya tomado yo. Son cosas que pasan en las empresas, son muy lícitas y que no hay que darles más vueltas ni más importancia (...) La empresa quiere hacer reajustes económicos", desvelaba Cantero. Tal y como aseguraba, le dijeron que querían que cobrara menos y, finalmente, llegaron a un acuerdo. "Está contemplado en la ley laboral, salidas pactadas", señalaba el periodista, y reconocía: "Me da pena porque yo no tenía intención de irme en este momento". Además, confirmaba que aún iba a aparecer dos veces más en la cadena: en una entrevista y en una gala de un evento.

No desaprovecha una

También en esta entrevista con Francino, Cantero quiso lanzar la caña a la Cadena SER: "Creo que todavía tengo mucho que contar". El periodista, quien ha reconocido que nunca había hecho radio, decía: "Busco trabajo. Soy David Fernández Cantero, estoy en paro y tengo buena voz (...) He venido como presentador de TVE, de Telecinco, y ahora vengo como desempleado y posible locutor radiofónico".