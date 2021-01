'El desafío': Pablo Puyol, ganador de la tercera gala tras superar los cuatro minutos en la apnea

La noche del viernes 29 de enero, 'El desafío' alcanzó su tercera gala, en la que los ocho concursantes de la edición se sometieron a nuevos retos para tratar de alcanzar el premio final de la noche: 6.000 euros que irían destinados a una ONG. Una cantidad que se vio notablemente incrementada cuando Pablo Puyol se enfrentó a la apnea, reto en el que aguantó hasta cuatro minutos bajo el agua, lo que lo acabó convirtiendo en el ganador de la noche.

Pablo Puyol, durante la prueba de la apnea en la gala 3 de 'El desafío'

Como ocurría con David Bustamante y Kira Miró, concursantes que previamente habían hecho frente a la apnea en el concurso, Puyol acudió a los ensayos, donde, al igual que en el plató, contó con el apoyo y la guía del profesional Juandi Alcazar. Antes de meterse en la cuba de agua, Puyol tuvo la oportunidad de apartarse de sus compañeros para concentrarse en su desafío, momento en el que reconoció en redes que "estoy intentando no venirme muy arriba" al escuchar la música que ponían en plató, "porque para esta prueba se necesita calma y sosiego". Una actitud que lo condujo a aguantar un total de 4:02 minutos, para estupefacción de todos los presentes.

"Para mí era un desafío muy grande", confesaba Puyol, al salir de la cuba, tras lo cual destacó lo mucho que había disfrutado durante el entrenamiento, donde había alcanzado marcas que "estaban muy lejos de lo que acabamos de hacer". "Pensaba que con los nervios no iba a pasar de los tres minutos. Esto no me lo esperaba para nada", reconoció el actor, tras lo cual Juan del Val le indicó que "has hecho algo verdaderamente muy grande". "Este es un momento histórico de este programa", declaró por su parte Santiago Segura, mientras que Tamara Falcó manifestó que "has demostrado que eres un superhombre". Unas palabras a las que se sumó su entrenado a través de Twitter, donde señaló que su hazaña se debía a que "eres un grande, y punto". "Un orgullo formar parte de esta proeza, todo el mérito es tuyo y de tus ganas de descubrirte y de trabajar", alabó Alcazar.

"Tenía bastante presión"

Ante esta proeza, no sorprendió que, en el cierre de la gala, Puyol fuera proclamado vencedor con la máxima puntuación otorgada por el jurado, acumulando así treinta puntos a la clasificación y quedándose a tan solo un punto de Miró, quien había logrado alzarse con la victoria en las dos galas anteriores. "Estoy alucinado, porque hoy ha sido un día de emociones", declaró Pablo, tras recibir las felicitaciones de sus compañeros. "Me he levantado muy nervioso porque tenía muchas ganas de hacerlo bien y la semana pasada, Kira lo hizo alucinante, así que tenía bastante presión", añadió el actor, quien reconoció que, al descubrir que había sobrepasado los cuatro minutos de tiempo, superando con creces los dos minutos y medio de Kira, apenas había podido creérselo. Unas declaraciones tras las cuales Puyol destinó los 10.000 euros de premio (6.000 del premio inicial más los 4.000 que él mismo acumuló durante la apnea) para la asociación malagueña Amappace, a cargo de las personas con parálisis cerebral.