Por Diego López |

Se acabó. Telecinco emitió este lunes la segunda y última parte del reencuentro a los tres meses de 'La isla de las tentaciones', en el que ya sabemos qué ha sido de todas las parejas de esta edición. Aún así, los seguidores del programa tienen todavía dos noches para seguir las discusiones de los concursantes, con el debate final, que se ha programado para este martes y miércoles en prime time.

El programa arrancó resolviendo el cliffhanger con el que cerró el jueves: la reconciliación entre Alba y David. Alba confesó que el avión de vuelta dio para mucho, y que hasta hubo acción en los baños. En el programa reapareció Lucía para desmentir la versión de David de que no le gustaba ninguna, asegurando que David confesó que quería besarla.

Alba acaba estallando contra Lucía y David, se levanta y se va de plató. Pero tras un esfuerzo de David, Alba acaba regresando y la reconciliación se materializa. Finalmente, Alba y David se marchan juntos.

Bombazo: Leila y David siguen juntos

La historia de Atamán y Leila era una de las más emotivas del programa, sobre todo porque la pareja llevaba once años juntos. Sin embargo, la relación se disolvió como un azucarillo nada más entrar en la isla: él se acercó a varias mujeres y Leila, despechada, acabó iniciando una relación con uno de los solteros, David. En la hoguera final del programa,

Tres meses después, Atamán regresó al programa como si no hubiera pasado el tiempo: seguía destrozado sin superar la ruptura con Leila. Reconoce que, tras el programa, volvió a Canarias con Leila pero los reproches continuaron. Finalmente, Atamán se marchó del hogar común con Leila dejando a su pareja y a su perro. Atamán se derrumbó, sobre todo cuando hablaba del disgusto que había sufrido su abuela con la ruptura: "se me ha roto una vida, no me lo esperaba". "O sea, estás jodidísimo", le replica Sandra Barneda.

Leila y David confirmaron que continúan juntos en 'La isla de las tentaciones'

Fuera de cámara, Leila pensaba que Atamán ya había superado la ruptura, pero comprueba que no era así. "Vamos a la isla porque no estábamos bien", confesaba nada más entrar: "¿Qué hago, sigo con una persona por la pena?". En medio de la entrevista, Atamán salió de la sala de visionado a interrumpir a Leila: "es una hipócrita, se está montando una película".

La entrada de David alteró todavía más la discusión entre la pareja. Confesó que quería a Leila mientras Atamán hacía caras y suspiraba. Pero fue la aparición de Irini la que hizo saltar todo por los aires: "¿Os habéis visto durante todo este tiempo?", preguntaba inocente Sandra Barneda a Atamán e Irini: "Sí, dos veces, de casualidad". "¿Y sucedió algo?" "Sí, nos liamos", confiesa Atamán mientras Leila y David no podían ocultar su sonrisa.

Finalmente, Atamán se marchó del reencuentro como entró, discutiendo con Leila sobre su relación. Una reconciliación imposible.

Lucas trollea a Yuli en el reencuentro

Lucas y Yuli fue otra de las parejas que abandonaron 'La isla de las tentaciones' por separado. Yuli desvela que, al salir de la isla, se fue con Lucas a Chile "como si nada". "Él, en vez de enojarse, se portó muy bien conmigo", desveló Yuli. Pero Lucas se marchó a España, y desde entonces no han tenido más contacto.

Lucas reapareció en el programa con un ramo de flores... pero tras darle dos besos a Yuli y un abrazo, le hizo entrega del ramo a Sandra Barneda. "Para agradecerte todo lo que has hecho por mi y todos los compañeros y pedirte disculpas por ese espejo que sé que no estuvo bien", explicó.

Lucas y Yuli se reencontraron tras su separación en el programa

La reacción de Lucas fue la opuesta a la de Atamán: nunca perdió los nervios, todo el rato le deseó lo mejor a Yuli, que no podía aguantar las lágrimas. Aún así, Yuli confirmó que ya no estaba enamorada de Lucas, algo positivo para Lucas al "haberse dado cuenta de la realidad".

Al reencuentro se incorporó Óscar, uno de los solteros que estuvieron más cerca de Yuli, en la isla. Yuli se confesó "incómoda" por el momento. "No nos hemos vuelto a ver", desveló Óscar. "Aunque hemos estado hablando". Lucas se molestó al enterarse de que Yuli no se lo había contado. "Yo el ramo se lo hubiera dado a Yuli, no a Sandra", le soltó Óscar al poco tiempo de entrar. Finalmente, Yuli volvió a pedirle perdón a Lucas y se marcharon cada uno por su lado.

Álex y Ainhoa, enamorados en apuros

La última pareja de 'La isla de las tentaciones' en aparecer en el reencuentro fue la de Álex y Ainhoa. Abandonaron la isla enamoradísimos, aunque al reencuentro llega primero Ainhoa por separado de Álex. Volvieron enamoradísimos, pero Álex se agobió al regreso y le pidió "un tiempo" cansado de las constantes peleas con Ainhoa.

El tiempo de separación apenas fueron un par de días, confiesa Ainhoa, en medio de las vacaciones de Semana Santa, además. Un par de procesiones, vamos. Entrando en el reencuentro, Álex confesó que su separación duró poco. Mientras, Ainhoa no podía contener las lágrimas mientras veía cómo Álex le echaba la culpa por todo.

Ya juntos, los dos continuaron discutiendo por nimiedades. "Salisteis de la isla muy enamorados y ahora seguís queriendo estar juntos, pero tenéis un problema de comunicación", sentenció Sandra Barneda con el diagnóstico perfecto para la pareja.