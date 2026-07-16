Por Diego López |

Superar un complicado cáncer para acabar muriendo a causa de una neumonía. Es la tragedia que ha afectado al actor Sam Neill, que falleció el pasado lunes a los 78 años de edad y cuyo representante ha desvelado ahora la causa de la muerte.

Philip Grenz, que llevaba años trabajando junto al actor, asegura que la confirmación llega con el visto bueno de la familia y para evitar "inexactitudes y falsedades" que se estaban propagando por redes sociales durante las últimas horas.

"Como representante de Sam Neill durante mucho tiempo, he hablado con su familia y me gustaría clarificar algunos detalles para sus fans", asegura el comunicado. "Sam murió a causa de una neumonía. Antes de enfermar, Sam había luchado valientemente y superado un linfoma gracias a nuevo tratamiento llamado Terapia CAR-T".

El cáncer no tuvo nada que ver

Buena prueba de que el cáncer no fue ninguna influencia en la causa de la muerte del actor, Grenz desvela que, durante el último año "" que irán viendo la luz durante los próximos meses.

"Me gustaría agradecer a los que estuvieron cerca de Sam por considerar su privacidad con el respeto que se ganó y sus seres queridos merecían durante este tiempo inconmensurablemente difícil", termina el comunicado.

Sam Neill en la mítica 'Parque Jurásico' en 1993

Aunque, como ha señalado su ex pareja, la periodista australiana Laura Tingle, "llevaba luchando diversas formas de cáncer durante los últimos 5 años de manera intensiva. Y eso se acaba notando en cualquier cuerpo. Tuvo mucha quimioterapia y mucha inmunoterapia y, aunque afortunadamente le libró del cáncer de la sangre que tenía, dejó su sistema inmunitario muy comprometido y creo que su pobre cuerpo estaba exhausto, como es lógico".

Al parecer, Neill llevaba ingresado en estado grave dos semanas antes de su muerte y su compañero neozelandés Rima Te Waita no ha dudado en destacar la paradoja: "Por el amor de Dios, supero un cáncer. Y mira, ahora tengo neumonía, ¿qué es lo siguiente?".

La neumonía es una enfermedad inflamatoria de los pulmones cuya tasa de recuperación depende generalmente de su gravedad y del estado de salud del paciente. Su tasa de mortalidad en personas sanas es muy baja, inferior al 1%, pero se va incrementando hasta el 10% si requiere hospitalización y puede alcanzar el 50% en los enfermos que requieren cuidados intensivos.

Detalles del funeral de Sam Neill

El representante de Neill ha agradecido los gestos de sus seguidores, y ha pedido que en lugar de enviar flores, realicen alguna donación a las causas y asociaciones con las que él solía colaborar.

También sabemos ya que Neill no tendrá ningún funeral público, sino una despedida íntima rodeado de familiares y amigos que se realizará en su granja privada de Nueva Zelanda, donde residía habitualmente.