La semifinal entre Inglaterra y Argentina barre con más de 8 millones y un 57% en La 1

Audiencias Miércoles 15 de Julio de 2026
26,5%
9,6%
6,4%
4,9%
4,1%
4,1%
2,4%
1,9%
1,6%
1,5%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
1,2%
1,0%
1,0%
0,9%
0,9%
0,7%
0,7%
0,6%
0,4%
0,0%
0,0%
Prime time
FIFA World Cup 20267.419.000 54,5%
Fútbol: Copa Mundial 8.171.000 57,0%
Camino a NY5.107.000 41,7%
Maestros de la costura Celebrity935.000 17,2%
Trivial Pursuit472.000 3,6%
Cifras y letras645.000 4,3%
Documaster381.000 3,4%
SAC: En la mente criminal533.000 3,4%
SAC: En la mente criminal362.000 3,5%
SAC: En la mente criminal 205.000 2,9%
El hormiguero 20 años juntos 446.000 2,9%
¡Salta!424.000 5,6%
First Dates257.000 2,0%
Horizonte405.000 2,7%
Viajeros Cuatro 424.000 5,5%
First Dates418.000 2,7%
First Dates: Summer525.000 8,0%
La Sexta Clave280.000 2,5%
El Intermedio: The Very Best173.000 1,1%
No se lo digas a nadie 185.000 2,3%
Late night
Make Up Stars Drag Tour217.000 10,9%
Documentos TV 77.000 1,8%
Nuestro papá39.000 1,7%
¡Salta!175.000 6,4%
Viajeros Cuatro 178.000 5,4%
Viajeros Cuatro 120.000 6,0%
First Dates: Summer Resort208.000 7,7%
Gran Madrid Show89.000 4,2%
#Caso 160.000 3,7%
#Caso 150.000 6,1%
Sobremesa y tarde
Teledeporte: Directo al mundial1.532.000 16,2%
Directo al grano1.034.000 12,1%
Valle Salvaje781.000 10,8%
La promesa887.000 12,7%
Camino a NY770.000 11,0%
Saber y ganar533.000 5,7%
Tour de Francia 624.000 7,2%
El mundo de los océanos 340.000 4,3%
Malas lenguas536.000 7,5%
Diario de un nómada: Ruta del ámbar 308.000 4,6%
Jeopardy259.000 3,1%
Sueños de libertad1.188.000 13,4%
Y ahora Sonsoles687.000 9,5%
Pasapalabra1.174.000 14,0%
Todo es mentira: Summer tem548.000 6,6%
Lo sabe no lo sabe422.000 6,1%
Amor... ¡o lo que surja!508.000 5,7%
El verano se mueve539.000 7,0%
¡De lunes a viernes!604.000 8,7%
¡Allá tú!735.000 9,5%
Zapeando529.000 6,0%
Más vale tarde440.000 6,1%
Mañana
La hora de La 1445.000 24,3%
Mañaneros 360538.000 17,4%
Mañaneros 3601.059.000 13,5%
Flash moda10.000 1,0%
Cebras: Una vida a la carrera23.000 1,8%
Territorio salvaje 23.000 1,4%
Página 2 19.000 1,0%
El señor de los bosques 34.000 1,6%
Rutas bizarras 27.000 1,2%
Las rutas dAmbrosio 57.000 2,2%
Curro Jiménez 144.000 4,1%
El cazador131.000 2,3%
El cazador274.000 3,2%
Espejo público verano279.000 11,1%
Entrevista 281.000 13,0%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 725.000 14,4%
La ruleta de la suerte1.454.000 19,8%
Love Shopping TV5.000 0,6%
¡Toma salami! 26.000 2,5%
Alerta Cobra 16.000 1,3%
Alerta Cobra 20.000 1,2%
Alerta Cobra 46.000 2,2%
En boca de todos227.000 7,3%
La mirada crítica217.000 11,2%
Vamos a ver verano258.000 9,2%
El precio justo529.000 8,1%
Equipo de investigación 17.000 1,3%
Aruser@s Fresh147.000 7,4%
Al rojo vivo233.000 6,2%
Informativos
Telediario matinal318.000 31,4%
Informativo territorial 1979.000 15,6%
Telediario 11.383.000 15,3%
Avance informativo1.392.000 17,9%
Noticias de la mañana187.000 14,1%
Antena 3 noticias 12.126.000 23,0%
Antena 3 noticias 2756.000 6,0%
Noticias Cuatro 1620.000 8,9%
El desmarque Cuatro 1419.000 4,7%
Noticias Cuatro 2423.000 5,7%
El matinal51.000 6,8%
El matinal86.000 7,8%
El matinal94.000 6,6%
Informativos Telecinco 15:00777.000 8,4%
Informativos Telecinco 21:00389.000 3,2%
laSexta noticias 14h489.000 6,0%
laSexta noticias: Jugones545.000 5,8%
laSexta noticias 20h491.000 6,6%