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Audiencias La semifinal entre Inglaterra y Argentina barre con más de 8 millones y un 57% en La 1

AUDIENCIAS MIÉRCOLES 15 DE JULIO

La semifinal entre Inglaterra y Argentina barre con más de 8 millones y un 57% en La 1

A contunuación, 'Maestros de la costura Celebrity' consigue arrastrar parte de la audiencia y anota un 17,2% sin dar opción al resto de ofertas. La 1 lidera con un 26,5%.

La semifinal entre Inglaterra y Argentina barre con más de 8 millones y un 57% en La 1
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Jueves 16 Julio 2026 09:04 (hace 19 minutos)

Audiencias Miércoles 15 de Julio de 2026

  • logola1

    26,5%

  • logoantena3

    9,6%

  • logotelecinco

    6,4%

  • logocuatro

    4,9%

  • logola2

    4,1%

  • logolasexta

    4,1%

  • logoteledeporte

    2,4%

  • logonova

    1,9%

  • logofdf

    1,6%

  • logoenergy

    1,5%

  • logoneox

    1,4%

  • logodiscoverymax

    1,4%

  • logomega-espana

    1,4%

  • logoatreseries

    1,4%

  • logobemadtv

    1,4%

  • logo13tv

    1,2%

  • logocanal24horas

    1,0%

  • logoveo7

    1,0%

  • logoten

    0,9%

  • logodkiss

    0,9%

  • logoboing

    0,7%

  • logodivinity

    0,7%

  • logoclan

    0,6%

  • logoreal-madrid-tv

    0,4%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

Prime time

La 1

FIFA World Cup 20267.419.000 54,5%

Fútbol: Copa Mundial 8.171.000 57,0%

Camino a NY5.107.000 41,7%

Maestros de la costura Celebrity935.000 17,2%

La 2

Trivial Pursuit472.000 3,6%

Cifras y letras645.000 4,3%

Documaster381.000 3,4%

SAC: En la mente criminal533.000 3,4%

SAC: En la mente criminal362.000 3,5%

SAC: En la mente criminal 205.000 2,9%

Antena 3

El hormiguero 20 años juntos 446.000 2,9%

¡Salta!424.000 5,6%

Cuatro

First Dates257.000 2,0%

Horizonte405.000 2,7%

Viajeros Cuatro 424.000 5,5%

Telecinco

First Dates418.000 2,7%

First Dates: Summer525.000 8,0%

laSexta

La Sexta Clave280.000 2,5%

El Intermedio: The Very Best173.000 1,1%

No se lo digas a nadie 185.000 2,3%

Late night

La 1

Make Up Stars Drag Tour217.000 10,9%

La 2

Documentos TV 77.000 1,8%

Nuestro papá39.000 1,7%

Antena 3

¡Salta!175.000 6,4%

Cuatro

Viajeros Cuatro 178.000 5,4%

Viajeros Cuatro 120.000 6,0%

Telecinco

First Dates: Summer Resort208.000 7,7%

Gran Madrid Show89.000 4,2%

laSexta

#Caso 160.000 3,7%

#Caso 150.000 6,1%

Sobremesa y tarde

La 1

Teledeporte: Directo al mundial1.532.000 16,2%

Directo al grano1.034.000 12,1%

Valle Salvaje781.000 10,8%

La promesa887.000 12,7%

Camino a NY770.000 11,0%

La 2

Saber y ganar533.000 5,7%

Tour de Francia 624.000 7,2%

El mundo de los océanos 340.000 4,3%

Malas lenguas536.000 7,5%

Diario de un nómada: Ruta del ámbar 308.000 4,6%

Jeopardy259.000 3,1%

Antena 3

Sueños de libertad1.188.000 13,4%

Y ahora Sonsoles687.000 9,5%

Pasapalabra1.174.000 14,0%

Cuatro

Todo es mentira: Summer tem548.000 6,6%

Lo sabe no lo sabe422.000 6,1%

Telecinco

Amor... ¡o lo que surja!508.000 5,7%

El verano se mueve539.000 7,0%

¡De lunes a viernes!604.000 8,7%

¡Allá tú!735.000 9,5%

laSexta

Zapeando529.000 6,0%

Más vale tarde440.000 6,1%

Mañana

La 1

La hora de La 1445.000 24,3%

Mañaneros 360538.000 17,4%

Mañaneros 3601.059.000 13,5%

La 2

Flash moda10.000 1,0%

Cebras: Una vida a la carrera23.000 1,8%

Territorio salvaje 23.000 1,4%

Página 2 19.000 1,0%

El señor de los bosques 34.000 1,6%

Rutas bizarras 27.000 1,2%

Las rutas dAmbrosio 57.000 2,2%

Curro Jiménez 144.000 4,1%

El cazador131.000 2,3%

El cazador274.000 3,2%

Antena 3

Espejo público verano279.000 11,1%

Entrevista 281.000 13,0%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 725.000 14,4%

La ruleta de la suerte1.454.000 19,8%

Cuatro

Love Shopping TV5.000 0,6%

¡Toma salami! 26.000 2,5%

Alerta Cobra 16.000 1,3%

Alerta Cobra 20.000 1,2%

Alerta Cobra 46.000 2,2%

En boca de todos227.000 7,3%

Telecinco

La mirada crítica217.000 11,2%

Vamos a ver verano258.000 9,2%

El precio justo529.000 8,1%

laSexta

Equipo de investigación 17.000 1,3%

Aruser@s Fresh147.000 7,4%

Al rojo vivo233.000 6,2%

Informativos

La 1

Telediario matinal318.000 31,4%

Informativo territorial 1979.000 15,6%

Telediario 11.383.000 15,3%

Avance informativo1.392.000 17,9%

Antena 3

Noticias de la mañana187.000 14,1%

Antena 3 noticias 12.126.000 23,0%

Antena 3 noticias 2756.000 6,0%

Cuatro

Noticias Cuatro 1620.000 8,9%

El desmarque Cuatro 1419.000 4,7%

Noticias Cuatro 2423.000 5,7%

Telecinco

El matinal51.000 6,8%

El matinal86.000 7,8%

El matinal94.000 6,6%

Informativos Telecinco 15:00777.000 8,4%

Informativos Telecinco 21:00389.000 3,2%

laSexta

laSexta noticias 14h489.000 6,0%

laSexta noticias: Jugones545.000 5,8%

laSexta noticias 20h491.000 6,6%

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