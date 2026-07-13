Por Diego López |

Sam Neill, el querido actor neozelandés que participó en grandes éxitos del cine y la televisión, desde "Parque Jurásico" a 'Peaky Blinders', ha fallecido este 13 de julio a los 78 años de edad en Sídney, Australia.

La triste noticia ha sido anunciada mediante un preve comunicado por su familia, en el que se explica que "es con inmenso dolor que el whänau de Sam Neill comparte la noticia de su fallecimiento el lunes, 13 de julio de 2026, en Sídney, Australia. Sam estaba rodeado por su familia y murió con la dignidad que caracterizó toda su vida".

"La pérdida fue repentina e inesperada, pero bendecida por el hecho de que Sam se mantenía libre de cáncer. La familia quiere expresar su más profunda gratitud a los empleados del Hospital St. Vincent por su increíble cuidado. Más detalles serán compartidos más adelante pero, por ahora, en nombre de su familia, pedimos respetar su privacidad mientras navegan esta pérdida inconmensurable".

Había anunciado hace 2 meses su remisión de un cáncer

La muerte de Sam Neill ha sido un mazazo inesperado, puesto que el actor había anunciado recientemente haber superado un cáncer. Y, como se explica en el comunicado, seguía libre de enfermedad en el momento de su muerte, por lo que

Neill anunció en marzo de 2023 que llevaba en tratamiento desde un año antes tras ser diagnosticado con un linfoma angioinmunoblastoma, un tipo de cáncer de la sangre, que le obligaría a recibir quimioterapia durante el resto de su vida. Sin embargo, el pasado mes de abril, desveló que su quimioterapia había dejado de funcionar, por lo que se había sometido a un tratamiento experimental de células CAR T. El tratamiento fue un éxito e hizo desaparecer todo su cáncer.

"No tengo ningún miedo a la muerte, no me preocupa. Nunca se ha importado desde el principio", aseguró en 2023 en una entrevista. "Pero me molestaría, porque todavía hay cosas que me gustaría hacer".

Sam Neill en la serie 'Crusoe'

Una impresionante carrera en cine y televisión

Nigel John Dermot Neill nació en Irlanda del Norte el 14 de septiembre de 1947. De madre inglesa y padre neozelandés, se trasladó a aquel país de pequeño y vivió su infancia en Christchurch. Allí comenzó su interés en la interpretación, primero en algunas obras universitarias y luego en teatros locales.

A los 24 años comienza su carrera en cine y televisión, aunque la mayoría de películas neozelandesas de la época jamás dieron el salto a Europa y América. Sí lo hizo, en 1977, "Sleeping Dogs", la que es considerada como un primer punto de inflexión en su carrera.

A partir de ahí, Neill decide mudarse, aunque no demasiado lejos. Es en Australia donde participa en la serie de televisión 'The Sullivans' y otras películas locales que, esta vez sí, tienen más proyección internacional. "My Brilliant Carreer" con Judy Davis es todo un éxito internacional.

En la década de los ochenta comienza su expansión internacional, con una increíble lista de películas, desde Hollywood a Reino Unido pasando por regresos puntuales a Australia o Nueva Zelanda.

Aunque su año es sin duda 1993, cuando participa en dos películas que cambiarían su imagen y carrera para siempre. En 'Parque Jurásico' conquista a toda una generación con su personaje del paleontólogo Alan Grant, mientras que en la premiada 'El piano' proyecta su imagen de actor de primer nivel, capaz de conquistar a la crítica y llevarse multitud de galardones.

La carrera de Sam Neill sigue progresando con la particularidad de escoger los proyectos que le interesan, ya sea cine o televisión, en Hollywood o de regreso en Nueva Zelanda. Así, podíamos verle en la británica 'Los Tudor' o en la americana 'Alcatraz'. En el blockbuster 'Thor: Ragnarok' o en la neozelandesa 'Hunt for the Wilderpeople'.

Sus últimos grandes éxitos han sido en la aclamada 'Peaky Blinders', donde daba vida al Inspector Chester Campbell, y su regreso como Alan Grant a 'Jurassic Park Dominion'.