No es la primera vez que un partido de la oposición carga contra Televisión Española. Durante las últimas semanas, Vox ha criticado que se les estaría "vetando" al no mostrar las declaraciones y propuestas para la campaña electoral a la Asamblea de la Comunidad de Madrid del próximo 4 de mayo, hecho que ha tratado de denunciar en directo en una entrevista Rocío Monasterio, candidata del partido de ultraderecha, en 'La noche en 24 horas'.

Con la baja temporal de Xabier Fortes, Diego Losada planteó diferentes problemáticas a Monasterio durante la entrevista hasta que trataron los altercados ocurridos en Vallecas. "¿Sienten que tienen algo de responsabilidad en aquello que ocurrió en el barrio de Vallecas?", le preguntaba el periodista antes de hacer estallar a la política. "¿Está usted insinuando que los vecinos y los votantes de Vox tienen responsabilidad de que se les lancen adoquines?", respondía mientras Diego se mantenía en su posición.

Fue a partir de ese momento cuando Rocío Monasterio cargó contra la labor periodística del ente público: "Bueno, hay preguntas capciosas. Yo creo que usted tiene que limitarse a ser entrevistador y no activista político". "No me llame eso, estamos en TVE", le respondía Losada a lo que la política dijo: "Ya sabemos cómo es TVE". Entonces, la de Vox criticó que en el programa anterior de 'La noche en 24h' no se reflejaron los actos de su partida mientras "del resto sí".

Diego Losada y las tres versiones de Rocío Monasterio

Ante las críticas de Monasterio, Diego Losada pidió que "si hacen una acusación, piensen en los profesionales que queremos trabajar con profesionalismo y con rigor". Es por ese motivo por el que recuperaron las imágenes del día anterior, pero la política ya cambió su versión de la crítica, de un "no hay imágenes" a un "hay bastante menos que los demás".

Con las imágenes, el equipo del programa de TVE demostró que sí había imágenes, y además de forma proporcional a los escaños conseguidos en las últimas elecciones de Madrid, por lo que Vox como quinta fuerza política tuvo 48 segundos mientras que Podemos, como sexta, tuvo 32 segundos. Entonces, Monasterio volvió a cambiar sus palabras, acusando a TVE de no haber puesto sus propuestas, algo que Losada explicó asegurando que "se mostraron tus declaraciones sobre el Estado de Alarma". Sin cesar el intento de poner en evidencia al ente público, el debate se trasladó a las redes donde el partido afirmó que "TVE se ha convertido en un altavoz de la izquierda sectaria y violenta".

Hoy @DiegoLosadaTv ha demostrado hasta qué punto TVE se ha convertido en un altavoz de la izquierda sectaria y violenta.



No obstante ante @monasterioR no tienen nada que hacer ???????????? pic.twitter.com/M5ACyxO820 — VOX ???????? (@vox_es) April 15, 2021

La posición de RTVE a las críticas

Antes de la entrevista a Rocío Monasterio, el Consejo de Informativos de RTVE se reunió de forma extraordinaria para consensuar y asegurar el amparo a todos los periodistas de la cadena a nivel nacional ante Comisiones Obreras, Podemos, Partido Popular, VOX y Carmen Sastre, consejera de RTVE que señaló a un periodista del ente público por "su mirada" mientras declaraba Rocío Monasterio.