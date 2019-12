Mila Ximénez, concursante salvada en 'GH VIP 7' frente a Estela Grande y Adara

El martes 3 de diciembre, 'GH VIP 7' celebró una nueva gala a dos días de la última expulsión por nominación, con Adara Molinero, Mila Ximénez y Estela Grande como últimas nominadas de la edición. Un trío que se rompió con la salvación de Mila, quien se convirtió automáticamente en la tercera finalista junto a Alba Carrillo y Noemí Salazar.

Estela Grande, Mila Ximénez y Adara, antes de conocer a la concursante salvada en 'GH VIP 7'

"Es una salvación clave", apuntó Carlos Sobera, sustituto de Jorge Javier Vázquez a raíz de una operación quirúrgica del presentador, quien señaló que, la concursante menos votada, se convertiría en tercera finalista, algo que las concursantes desconocían por completo. "Ha sido una noche complicadita", reconoció Mila, emocionada al conocer la decisión de la audiencia, a quien dio un "millón de gracias" por salvarla una semana más.

"Os adelanto que los porcentajes se han ajustado muchísimo", declaró Sobera, antes de preguntar por las impresiones de las dos concursantes aún nominadas. "Cada vez es más difícil quedarse y lo que sea, será", declaró Adara, después de confesar que se sentía muy nerviosa. "Me quedo con lo último, que es este ramo, así que estoy preparada para lo que tenga que venir", confesó por su parte Estela, contenta tras haber podido ver a su marido, Diego Matamoros, quien le había entregado un ramo de flores y había tratado de animarla a pesar de su enfado por las visitas de Kiko Jiménez y Sofía Suescun a su mujer y los vídeos que ella había visto sobre él.

Un cambio brutal

Sobera mostró entonces a las concursantes los porcentajes de los votos entre las dos nominadas, situados en un 52,8% y un 47,2%, muy distintos a los mostrados el domingo, donde uno de ellos superaba el 80% de los votos del público. "Puede pasar cualquier cosa, se puede ir cualquiera", señaló Adara, ante el evidente baile de números. "Es un cambio brutal. Ya no me veo tan fuera", declaró Estela, quien había sufrido un bajón el domingo al creerse la próxima expulsada. "Sigo aquí y no sé por qué. No tengo marido, no tengo carpeta", bromeó entonces Mila, después de señalar que le daría pena sin importar quien saliera expulsada.