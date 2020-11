La dirección de 'Sálvame' contraataca ante las acusaciones y quejas de Antonio David por la labor de Kopérnica

Antonio David Flores fue el segundo concursante de 'Quiero dinero' y hasta plantarse se embolsó 35.000 euros por hacer diversos retos, pero sobre todo por contestar a preguntas muy comprometidas. En muchos momentos de su paso por el concurso, el colaborador cuestionó la veracidad de los resultados emitidos por Kopérnica, algo que no le ha gustado nada a la dirección de 'Sálvame'.

Antonio David Flores en 'Sálvame'

A través de Kiko Hernández, la dirección del programa vespertino de Telecinco ha querido dejar claro a Antonio David que no le gustan nada sus acusaciones y quejas. "A la dirección le parece curioso que cada día ganabas 5.000 euros y nunca decías que Kopérnika y la inteligencia artificial no funcionaban. Pero cuando dices que te vas, ya Kopérnika es una mierda y no funciona", ha transmitido Hernández.

A Antonio David no le ha gustado nada escuchar esas palabras, porque afirma que nunca ha dicho que Kopérnica esté manipulada por la dirección del programa. "Las preguntas a las que he sido sometido las he contestado y siempre con la verdad. Soy consciente de que Kopérnika ha provocado que haya compañeros que ahora se planteen mi credibilidad después de 25 años", ha aclarado el colaborador sobre el motivo de sus quejas.

María Patiño y Belén Esteban también se plantan

Pero no solo ha sido la dirección la que ha querido pararle los pies a Antonio David por sus continuas acusaciones de manipulación, sino que dos de sus compañeras también han querido mostrarle su malestar por esta actitud. María Patiño le ha dicho que quien manipula es él y que se ha dado cuenta porque ha ido cambiando la versión de todas las historias que ha contado a lo largo de los años. El colaborador se ha enfadado al principio al escucharla, pero pronto ha pasado a la risa: "Me lo tomo a risa, porque si no me lo tomo a risa me da un infarto".

Belén Esteban, que normalmente es una de las grandes defensoras del ex guardia civil, le ha negado su apoyo esta vez. La de Paracuellos le ha pedido que revele los nombres de las personas que él cree que le están fastidiando y que deje de lanzar acusaciones y reproches por la labor de Kopérnica. Además, le ha recordado que ha concursado en 'Quiero dinero' libremente y que se ha llevado mucho dinero por simplemente responder a unas preguntas: "¿Qué preguntas querías que te hicieran?".