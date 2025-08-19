El directo más accidentado de 'Espejo público': Una abeja pica a Ester Muñoz (PP)

Por Julia Almazán Romero |

El programa ' Espejo público ' ha vivido este martes, 19 de agosto, una de esas escenas que demuestran que. Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, atendía en una conexión a la presentadora Lorena García desde los alrededores del Congreso cuando, en medio de su intervención, frenó en seco para exclamar: "".

La presentadora reacción con un "¡Ay, pobre! ante la inesperada situación. La diputada, desde una aparente tranquilidad, aclaró rápidamente que no había motivo de alarma: "No soy alérgica, así que todos tranquilos". Tras ese momento de pasmo, Muñoz retomó la conversación con total profesionalidad y respondió a las preguntas sobre la imputación de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Ester Muñoz sufre una picadura de una abeja en directo en 'Espejo público'

Antes de despedirse, Lorena García siguió preocupándose por Muñoz y preguntó dónde había recibido la picadura. La portavoz popular contestó con naturalidad disimulando muy bien el dolor que seguro estaba sintiendo: "Me ha picado justo detrás de la espalda, en la pierna. Cosas del directo", zanjando la anécdota con una sonrisa.

Ester Muñoz consigue continuar la intervención es 'Espejo público' pese al incidente

Ester Muñoz se pronuncia sobre la gestión de los incendios en España

Este percance recuerda a otras decenas de percances similares vividos en televisión, donde. Esta vez ha sido la propia política leonesa la que ha quitado hierro al asunto,de su intervención con mucha profesionalidad, pese al evidente dolor.

Más allá de la anécdota, la portavoz del PP también aprovechó su intervención para analizar la grave situación de los incendios que está sufriendo España durante este verano. Con más de 344.000 hectáreas calcinadas, subrayó que "la situación es desgarradora y devastadora" y que los operativos llevan días presionados ante una emergencia fuera de lo común. También pidió confianza en el trabajo de los equipos desplazados: "Sé que es difícil, pero todo el mundo está dando lo mejor de sí mismo".