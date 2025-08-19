El directo más accidentado de 'Espejo público': Una abeja pica a Ester Muñoz (PP)

Programa relacionado
Espejo público
1996 - Act
España
Magazine
Popularidad: #25 de 2.133
- 47
- 'Traitors: El debate' Programa 2
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 6
- Nos colamos en la grabación de Cifras y Letras
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 2
- María Bernardeau y Biel Anton nos hablan de FoQ La nueva generación
- Promo de La familia de la tele
- La revuelta salta al prime time
- Velvet: Yon González protagoniza el remake de Telemundo
La presentadora reacción con un "¡Ay, pobre! ante la inesperada situación. La diputada, desde una aparente tranquilidad, aclaró rápidamente que no había motivo de alarma: "No soy alérgica, así que todos tranquilos". Tras ese momento de pasmo, Muñoz retomó la conversación con total profesionalidad y respondió a las preguntas sobre la imputación de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Ester Muñoz sufre una picadura de una abeja en directo en 'Espejo público'
Antes de despedirse, Lorena García siguió preocupándose por Muñoz y preguntó dónde había recibido la picadura. La portavoz popular contestó con naturalidad disimulando muy bien el dolor que seguro estaba sintiendo: "Me ha picado justo detrás de la espalda, en la pierna. Cosas del directo", zanjando la anécdota con una sonrisa.
Ester Muñoz consigue continuar la intervención es 'Espejo público' pese al incidente
Ester Muñoz se pronuncia sobre la gestión de los incendios en España
Más allá de la anécdota, la portavoz del PP también aprovechó su intervención para analizar la grave situación de los incendios que está sufriendo España durante este verano. Con más de 344.000 hectáreas calcinadas, subrayó que "la situación es desgarradora y devastadora" y que los operativos llevan días presionados ante una emergencia fuera de lo común. También pidió confianza en el trabajo de los equipos desplazados: "Sé que es difícil, pero todo el mundo está dando lo mejor de sí mismo".