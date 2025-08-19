FormulaTV
Conectar

COSAS DEL DIRECTO

El directo más accidentado de 'Espejo público': Una abeja pica a Ester Muñoz (PP)

La portavoz del Partido Popular sorprendió a los espectadores del matinal de Antena 3 al interrumpir su entrevista tras sufrir una picadura de abeja.

El directo más accidentado de 'Espejo público': Una abeja pica a Ester Muñoz (PP)
©Atresmedia
Por Julia Almazán RomeroPublicado: Martes 19 Agosto 2025 17:12 (hace 7 horas)

Programa relacionado

Espejo público

Espejo público

Espejo público

1996 - Act

España

Magazine

4,0

8 críticas

Popularidad: #25 de 2.133

  • 47

Vídeos FormulaTV
El programa 'Espejo público' ha vivido este martes, 19 de agosto, una de esas escenas que demuestran que el directo siempre guarda sorpresas. Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, atendía en una conexión a la presentadora Lorena García desde los alrededores del Congreso cuando, en medio de su intervención, frenó en seco para exclamar: "¡Ay, me acaba de picar una abeja en directo!".

La presentadora reacción con un "¡Ay, pobre! ante la inesperada situación. La diputada, desde una aparente tranquilidad, aclaró rápidamente que no había motivo de alarma: "No soy alérgica, así que todos tranquilos". Tras ese momento de pasmo, Muñoz retomó la conversación con total profesionalidad y respondió a las preguntas sobre la imputación de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Ester Muñoz sufre una picadura de una abeja en directo en &#39;Espejo público&#39;

Ester Muñoz sufre una picadura de una abeja en directo en 'Espejo público'

Antes de despedirse, Lorena García siguió preocupándose por Muñoz y preguntó dónde había recibido la picadura. La portavoz popular contestó con naturalidad disimulando muy bien el dolor que seguro estaba sintiendo: "Me ha picado justo detrás de la espalda, en la pierna. Cosas del directo", zanjando la anécdota con una sonrisa.

Este percance recuerda a otras decenas de percances similares vividos en televisión, donde la naturalidad se cuela en los directos. Esta vez ha sido la propia política leonesa la que ha quitado hierro al asunto, consiguiendo mantener el tipo hasta el final de su intervención con mucha profesionalidad, pese al evidente dolor.

Ester Muñoz consigue continuar la intervención es &#39;Espejo público&#39; pese al incidente </p><p>

Ester Muñoz consigue continuar la intervención es 'Espejo público' pese al incidente

Ester Muñoz se pronuncia sobre la gestión de los incendios en España

Más allá de la anécdota, la portavoz del PP también aprovechó su intervención para analizar la grave situación de los incendios que está sufriendo España durante este verano. Con más de 344.000 hectáreas calcinadas, subrayó que "la situación es desgarradora y devastadora" y que los operativos llevan días presionados ante una emergencia fuera de lo común. También pidió confianza en el trabajo de los equipos desplazados: "Sé que es difícil, pero todo el mundo está dando lo mejor de sí mismo".

Ver todos los comentarios (1)

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Top Series

Listas