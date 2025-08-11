Por Roberto Ponce López |

El pasado 18 de junio se pudo ver el último programa de ' Directo Gol ' en Gol Play.para dejar su puesto a Veo7. Sin embargo, en esa despedida, su presentador de esa noche, Albert Fernández,

Esto fue ya que a pesar de que el programa se quedaba sin su canal, el magacín futbolístico no se quedó sin casa y pasó al canal de entretenimiento. Un mes después, llegó el final de la competiciones de fútbol y, por lo tanto, también del programa, que cerró su temporada el 13 de julio. De esta manera, quedaba saber cuándo volvería 'Directo Gol'.

Ten ha informado que el día 15 de agosto vuelve la tertulia de fútbol. En las redes sociales del canal se ha publicado un vídeo promocional en el que vemos a parte del equipo habitual del espacio como a Ricardo Rosety, Joan Heredia Muñoz, Mateo Sánchez o Andrea Pérez Bouza, además de imágenes de los futbolistas que deben acaparar los focos y la información futbolística en la siguiente campaña. Todo ello iba arropado de una narración que decía: "Esta temporada hay regresos muy esperados y aquí tenemos uno que no te querrás perder. El 15 de agosto vuelve 'Directo Gol'". Además de ello, también hemos podido saber los días que habrá programa y su horario.

Horario y días de emisión

'Directo Gol' tendrá programa todos los días, de lunes a domingo habrá emisión a las 23:00 horas. Por lo tanto, ese primer programa coincide con el primer día de la jornada inaugural de La Liga, en el que se disputan dos encuentros, de los que habrá resumen y debate en el programa de Ten.

Por otro lado, se enfrenta al líder del debate futbolístico en televisión, 'El Chiringuito de Jugones' de Mega. De esta manera, los dos programas que tratarán la actualidad en el mundo del futbol se enfrentarán en ese late night. Sin embargo, el programa de Josep Pedrerol da comienzo 45 minutos más tarde que el de Ten todos los días excepto el domingo, en el que hay una previa que comienza a las 23:00 horas.