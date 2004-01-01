laSexta promociona 'Tesoro o cacharro', el regreso de Iñaki López a los concursos

Atresmedia |

laSexta ya está promocionando su nuevo concurso 'Tesoro o cacharro'. Este formato llega de la mano de Cuarzo, que colaboró con Atresmedia para desarrollar este formato, que cuenta con Iñaki López como presentador. De esta manera, doblará esfuerzos conduciendo 'Más vale tarde' y siendo el rostro de este concurso, un nuevo proyecto de entretenimiento tras 'López y Leal contra el canal'.

Este formato nos presenta una premisa muy clara: definir cuál de los objetos que se aparecen en plató vale más dinero. Esto es lo que tendrá que hacer una pareja de concursantes cada semana. Pero lo que parece fácil muchas veces no lo es y esto ocurre con este juego, ya que esos objetos, a priori normales, esconden una historia detrás.

De esta manera, lo que parecía un objeto sin mayor importancia puede tener un valor muy alto. Un ejemplo de ello lo podemos apreciar en el vídeo promocional, el cual ha sido publicado en las redes sociales de la cadena con un texto que dice: "¿Es el zapato que llevaba Penélope al recoger el Oscar o uno que te encuentras en casa de tus tíos?". Justo eso es lo que van a tener que discernir los participantes de 'Tesoro o cacharro'.

Por otro lado, si los concursantes consiguen acertar cuál de ellos vale más se llevarán ese precio en metálico. Para ello, un experto en antigüedades explicará los encantos y características de cada objeto que se les presente.

El formato aún no tiene una fecha oficial para estrenarse en laSexta, pero sí que han dicho desde Atresmedia que el debut llegará muy pronto. Habrá que estar atentos para saber cuándo llega ese concurso que tanto éxito ha tenido internacionalmente.