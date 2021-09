Casi cuarenta y ocho horas después de ser expulsada por la organización de 'Secret Story: La casa de los secretos', Sofía Cristo acudió al plató en la gala de la noche del jueves 30 de septiembre, en Telecinco, donde tuvo ocasión de charlar sobre lo ocurrido con Jorge Javier Vázquez. Un encuentro en el que, desde el primer momento, la madrileña quiso dejar claro su arrepentimiento, al igual que no eludió responsabilidades por el episodio que había protagonizado con Miguel Frigenti.

Sofía Cristo habla con Jorge Javier sobre su expulsión de 'Secret Story'

"¿Cómo calificarías lo que pasó el martes y provocó tu expulsión?", planteó Vázquez, al comienzo del encuentro con la ahora exconcursante del reality, quien respondía que había sido "un comportamiento vergonzoso y estoy muy arrepentida. No se puede justificar con nada". "¿Estás dispuesta a pedirle perdón a Miguel Frigenti?", preguntó el presentador, recibiendo un "por supuesto" como respuesta casi al instante. "Como desde ahora pido perdón a su familia, a su novio y al público que tuvo que ver esas imágenes, y al programa. Os doy las gracias por dejarme estar hoy aquí", añadió Cristo, quien manifestó sentirse algo decepcionada por como actuaron aquellos concursantes a los que consideraba sus amigos, a pesar de que "quiero no estarlo".

No obstante, la madrileña matizó que "en una situación de tanta tensión, a veces no sabemos gestionarlo, como me pasó a mí, se me fue de las manos", razón por la que "creo que ellos se quedaron muy shockeados y quiero pensar que fue eso". "Por parte de Lucía y Emmy, incluso Fiama, ellas intentaron pararme en un momento y estoy agradecida, pero yo entré en un mood en el que estaba totalmente anulada, en el que no escuchaba y no quería que nadie me tocara", confesó Cristo, tras lo cual manifestó su desacuerdo con las críticas que su madre, Bárbara Rey, lanzó en redes contra el amigo íntimo de la madrileña, Luis Rollán, por no haber intentado pararla. "Estoy de acuerdo por la parte que le toca como madre, creo que le habría gustado que Luis estuviera a la altura en ese momento, pero él estaba en otra parte de la casa. Se supone que no pudo ni escuchar ni ver nada", explicó la exconcursante.

"Sus valores no van con mi persona"

"Creo que todo pasa por algo y tengo que estar aquí. Pero si pudiera dar marcha atrás, evidentemente, lo último que hubiera hecho sería ponerme en esa tesitura", confesó Cristo. La madrileña aseguró entonces que, de producirse la expulsión de Frigenti esa noche, lo recibiría "educadamente, con un saludo cordial, porque lo cortés no quita lo valiente". "Al final ha sido compañero mío y hemos tenido muchos momentos de complicidad a pesar de que a mí su estrategia y su actitud no me están gustando. Es una persona que lleva al límite las emociones de las personas", acusó la madrileña, quien descartó por completo el recuperar dicha "conexión" con el castellano-manchego "porque sus valores y sus principios no van con mi persona".

Para poner fin al encuentro, Vázquez le cedió la palabra a Cristo, quien esperaba "que la gente me perdone". "Creo que en un momento de tensión a todo el mundo se le puede ir la cabeza y no controlarlo. De verdad que estoy muy arrepentida y me gustaría que se me pudiera dar una segunda oportunidad para demostrar que puedo estar a la altura de lo que esperan los espectadores de mí y, sobre todo, lo que espero yo de mí, que estoy muy decepcionada conmigo misma", manifestó Cristo, a quien el presentador dio las "gracias por dar la cara y no intentar justificar lo injustificable". "No puedo añadir nada, lo has dicho tú todo", concluyó Vázquez, dando por finalizada la conversación.