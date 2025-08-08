Serie relacionada
The Mandalorian
2019 - Act
Estados Unidos 3 temporadas 24 capítulos
AventuraCiencia ficción
Popularidad: #287 de 3.631
- 707
- 711
- 'Traitors: El debate' Programa 2
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 6
- Nos colamos en la grabación de Cifras y Letras
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 2
- María Bernardeau y Biel Anton nos hablan de FoQ La nueva generación
- Promo de La familia de la tele
- La revuelta salta al prime time
- Velvet: Yon González protagoniza el remake de Telemundo
El enfrentamiento se originó en 2021, cuando la actriz fue apartada de la producción tras unas publicaciones en redes sociales que la compañía calificó de "inaceptables" y "denigrante" hacia personas por su identidad cultural y religiosa. En un comunicado, Lucasfilm ha destacado que "la señora Carano siempre fue respetada por sus directores, coprotagonistas y equipo". También han señalado que, con el caso cerrado, esperan "identificar oportunidades" para colaborar con ella en el futuro.
Gina Carano y Disney consiguen llegar a un acuerdo tras el supuesto despido improcedente de la actriz
Carano, por su parte, ha asegurado a través de su cuenta de X/Twitter: "He llegado a un acuerdo con Disney/Lucasfilm, que creo que es el mejor resultado para todas las partes involucradas. Espero que esto aporte algo de sanación a la Fuerza. Estoy emocionada de pasar página y avanzar hacia el siguiente capítulo. Mi deseo sigue estando en las artes". La actriz también ha querido dar su "más profundo agradecimiento a Elon Musk, un hombre al que nunca he conocido, que hizo de buen samaritano financiando mi demanda sin pedir nada a cambio".
Antes de su despido, Carano estaba llamada a tener mayor protagonismo en el universo Star Wars. Sin embargo, sus comentarios sobre el Holocausto, las elecciones estadounidenses de 2020 y otros mensajes que muchos consideraron tránsfobos provocaron su salida. La actriz alegó que ejercía su derecho a la libertad de expresión y que fue tratada de forma desigual en comparación con otros intérpretes.
Disney no confirma la vuelta de Gina Carano a 'The Mandalorian' después del acuerdo
Un cierre que no implica un regreso
Aunque el acuerdo pone fin a la disputa, no hay indicios de que Carano retome su papel como Cara Dune. En la tercera temporada de 'The Mandalorian', el personaje fue retirado de la trama y se explicó que había sido reclutado por la Nueva República. La saga continúa ahora con su salto a la gran pantalla en 'The Mandalorian & Grogu', cuyo estreno está previsto para mayo de 2026.