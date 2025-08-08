Por Julia Almazán Romero |

La batalla judicial entre Gina Carano y Disney llega a su fin. La intérprete, que dio vida a Cara Dune en las dos primeras temporadas de ' The Mandalorian ',que pone punto y final a la demanda que interpuso en 2024 por despido improcedente y discriminación.

El enfrentamiento se originó en 2021, cuando la actriz fue apartada de la producción tras unas publicaciones en redes sociales que la compañía calificó de "inaceptables" y "denigrante" hacia personas por su identidad cultural y religiosa. En un comunicado, Lucasfilm ha destacado que "la señora Carano siempre fue respetada por sus directores, coprotagonistas y equipo". También han señalado que, con el caso cerrado, esperan "identificar oportunidades" para colaborar con ella en el futuro.

Gina Carano y Disney consiguen llegar a un acuerdo tras el supuesto despido improcedente de la actriz

Carano, por su parte, ha asegurado a través de su cuenta de X/Twitter: "He llegado a un acuerdo con Disney/Lucasfilm, que creo que es el mejor resultado para todas las partes involucradas. Espero que esto aporte algo de sanación a la Fuerza. Estoy emocionada de pasar página y avanzar hacia el siguiente capítulo. Mi deseo sigue estando en las artes". La actriz también ha querido dar su "más profundo agradecimiento a Elon Musk, un hombre al que nunca he conocido, que hizo de buen samaritano financiando mi demanda sin pedir nada a cambio".

Antes de su despido, Carano estaba llamada a tener mayor protagonismo en el universo Star Wars. Sin embargo, sus comentarios sobre el Holocausto, las elecciones estadounidenses de 2020 y otros mensajes que muchos consideraron tránsfobos provocaron su salida. La actriz alegó que ejercía su derecho a la libertad de expresión y que fue tratada de forma desigual en comparación con otros intérpretes.

Disney no confirma la vuelta de Gina Carano a 'The Mandalorian' después del acuerdo

Un cierre que no implica un regreso

Aunque el acuerdo pone fin a la disputa, no hay indicios de que Carano retome su papel como Cara Dune. En la tercera temporada de 'The Mandalorian', el personaje fue retirado de la trama y se explicó que había sido reclutado por la Nueva República. La saga continúa ahora con su salto a la gran pantalla en 'The Mandalorian & Grogu', cuyo estreno está previsto para mayo de 2026.