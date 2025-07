Pablo Chiapella descarta acudir al Benidorm Fest y aclara lo sucedido: "Yo iba a denunciar"

Por Roberto Ponce López | |

Tras el pobre resultado de España en el Festival de Eurovisión 2025 surgió un rumorpara la edición del año 2026. Todo comenzó cuando corrió por internetde una cuenta que llevaba el nombre y apellido del actor Pablo Chiapella en el que se decía que si llegaba a un número de seguidores iría al Benidorm Fest

Esa publicación fue muy apoyada por una parte de la gente que abogaba por llevar al certamen algo parecido a lo que presentó España en el año 2008 con Rodolfo Chikilicuatre. Sin embargo, el humorista criado en Albacete ha hablado sobre qué ocurrió y sobre si es cierto que se va a presentar al festival.

Pablo Chiapella desvela a Plex que no irá al Benidorm Fest

"Esto fue porque, de primeras, yo no tenía cuenta de TikTok. De repente un chaval se puso una cuenta y empezó a crecer y a crecer y tenía como 250.000 seguidores", comenzó explicando Chiapella en una charla con el youtuber Plex, quien le preguntó por este asunto.

Tras ello, continuó: "A mí me daba igual porque lo único que hacía era coger mis posts de Instagram y ponerlos ahí, sin más. Pero un día se le ocurrió por su cuenta y riesgo por primera vez tomar partido y decir que si llegaba a 300.000 seguidores se presentaba a Eurovisión". De esta manera, el actor dejó claro que la cuenta que no estaba verificada, pero que llevaba su nombre, no la regentaba él y que el post no fue decisión suya.

"Se montó la de Dios, todo el mundo empezó a preguntarle, le llamó la prensa... Se acojonó y la cerró por si sola, porque yo iba a denunciar", comentó sobre lo que ocurrió cuando se viralizó esa propuesta para que fuese a Eurovisión 2026.

Pablo Chiapella confirma que no podría participar en Eurovisión 2026 con la canción 'Mandanga Style'

Ni Eurovisión ni Benidorm Fest

A pesar de que Chiapella no tuviera que ver con lo que había ocurrido con ese primer post, quedó en el aire la posibilidad, ya que la gente había apoyado mucho la idea. Sin embargo, el intérprete de Amador Rivas en 'La que se avecina' dejó claro que no estaba en sus planes. "Ahora me está pidiendo todo el mundo que vaya a Eurovisión, pero no voy a ir".

Además, aunque hubiera querido hacerlo, la realidad es que la canción con la que la gente quería que se presentara, 'Mandanga Style', procedente de la serie de Telecinco, estaría descalificada según las normas del festival de la canción. "No vale el 'Mandanga Style' porque tiene que ser un tema original. Creo que han cambiado las normas y no pueden ir temas que estén hechos de antes", sentenció.