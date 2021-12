'Secret Story: La casa de los secretos' emitió su semifinal en Telecinco el martes 21 de diciembre. Además de desvelar en ella quién sería el cuarto clasificado que se quedaría fuera de la final, también se desveló cuál de las esferas repartidas entre algunos de los concursantes ocultaba desde el comienzo del reality los 50.000 euros extra. Fue entonces cuando, de la mano de la notaria, se descubrió que Sandra Pica era la concursante premiada, puesto que tenía en su poder la esfera número dos.

Sandra, Julen y los Gemeliers, atentos al anuncio de Carlos Sobera en 'Secret Story'

Con el fin de mantener la tensión hasta conocer el resultado, a lo largo de la gala, Carlos Sobera fue anunciando aquellos números que no habían resultado agraciados, momento en el que, como poseedor del mayor número de esferas, Julen de la Guerra vio cómo sus probabilidades de ganar descendían notablemente. "Lo pienso y se me pone un punzón en el estómago. Ojalá. Nunca he tenido un duro y me llevaría una alegría", manifestaba el madrileño, ante la posibilidad de ganar el premio, a pesar de que no se mostraba muy seguro de su buena suerte.

Peor suerte, no obstante, corrieron Luis Rollán y Luca Onestini, cuyas únicas esferas, la 53 y la 19 respectivamente, fueron descartadas en medio de las primeras que iba perdiendo De la Guerra, lo que los dejaba sin ninguna posibilidad de optar a los 50.000 euros. "Es muy triste, pero eso los describe", lanzaba el italiano, al ver la evidente alegría de excompañeros como Adara Molinero o Miguel Frigenti cuando su esfera fue eliminada. Ya en la recta final de la gala, Sobera fue descartando el resto de esferas de De la Guerra, hasta que tanto él, como Pica y los Gemeliers solo tenían una cada uno, antes de que el dúo quedara eliminado al salir su número, el trece, entre los no premiados.

Luca fue quien se la entregó

De ese modo, el programa dejó el "duelo final" en manos de la suerte entre Pica y su pareja, quien manifestó que, de ser ella la afortunada "me alegraría como si me los llevara yo". La catalana, por su parte, se mostraba tranquila, puesto que "no me lo espero", de ahí que su sorpresa fuera mayúscula cuando Sobera comunicó que la esfera ganadora era la número dos, la única que ella poseía. Un premio que, de hecho, había llegado a sus manos cuando Onestini, en lugar de entregarle la número trece como Pica le pidió, el italiano se negó y le dio la premiada sin saberlo. "Aparte de este premio, ha sido la mejor experiencia de mi vida", declaró la catalana, agradecida con el equipo del programa, tras lo cual manifestó que el hecho de recibir los 50.000 euros había sido "cuestión de suerte, y de Luca. Yo quería el trece y me entregó el dos, así que le daré las gracias cuando salga".