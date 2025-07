El estreno de 'Dog House' es un sí rotundo para el público: "Qué preciosidad de programa"

Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 2

Este nuevo formato se emite todos los martes tras la emisión de la también recientemente incorporada a la parrilla, 'La garita'; aunque este martes se sustituyó su emisión para poder realizar un informativo especial sobre la situación de Torre Pacheco. Además, el programa contará con 8 entregas que ocuparán la parrilla televisiva de Televisión Española durante julio y agosto.

Previamente a su estreno, ya se podía prever una buena acogida por parte del público debido a que 'Dog House' suponía la llegada a la televisión de un nuevo formato totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Tal y como era de esperar, la audiencia se pronunció a través de las redes sociales dejando unas opiniones muy positivas y totalmente opuestas a como fueron las del estreno de 'La garita'.

Me está encantando Dog House ???? Un programa amable, lleno de positividad y perretes. Me recuerda a Bake Off, todo lleno de color y buen rollo ????????????????#DogHouseTVE