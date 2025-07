Por Julia Almazán Romero |

RTVE ha decidido, el nuevo formato presentado por JJ Vaquero Álex Clavero , para ofrecer una cobertura informativa especial sobre los disturbios de Torre Pachecoque llegó al access prime time como sustituto veraniego de ' La revuelta '.

'La garita', que debutó este lunes entre las 21:50 y las 22:50 como entrante antes del 'Grand Prix', propone un repaso humorístico a algunos momentos históricos del archivo de RTVE. Sin embargo, su acogida no fue especialmente cálida por parte de la audiencia, que no se declaró gran fan del formato, y lo demostró con comentarios negativos en redes sociales. Aunque, pese a esa recepción, no pinchó en audiencia y logró un aceptable 9,6% de cuota de pantalla.

JJ Vaquero y Álex Clavero, los presentadores de 'La garita'

En esta primera y única emisión hasta la fecha, el espacio proyectó vídeos de programas de diferentes épocas haciendo un largo viaje por la parrilla de la televisión pública. Algunos fragmentos que se pudieron ver fueron 'La Edad de Oro', 'Curro Jiménez', 'Mapi' o incluso el propio 'Grand Prix', con la cantante Soraya Arnelas como invitada de esta primera entrega.

Sin embargo, la retirada de 'La garita' este martes responde a la necesidad de RTVE de informar sobre las revueltas en Torre Pacheco, donde se han producido enfrentamientos entre vecinos y jóvenes de origen magrebí tras la agresión a un hombre de 68 años. Aunque la cadena no ha confirmado si el programa regresará mañana, la sustitución evidencia la fragilidad de este nuevo formato veraniego, aún por consolidarse en una franja tan competitiva como la del access.

JJ Vaquero y Álex Clavero en el primero programa de 'La garita'

Cambio de programación en otras cadenas

La decisión de alterar la programación de La 1 no es la única. Esta noche, laSexta también interrumpirá su parrilla habitual y emitirá a las 21:30h un especial informativo de 'laSexta clave', sustituyendo la reposición veraniega de 'El intermedio'. La cobertura por parte de los canales del grupo Atresmedia y RTVE evidencia la gravedad del conflicto y el interés por trasladar a la ciudadanía lo que está ocurriendo en la Región de Murcia.