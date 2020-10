La mentira de Tom en su encuentro con Melyssa tras 'La isla de las tentaciones': "Ella quería volver conmigo"

*En elaboración

La noche del miércoles 21 de octubre, 'La isla de las tentaciones' emitió la entrega en la que Sandra Barneda se reúne con todas y cada una de las parejas participantes del reality tres meses después de que concluyera la aventura. Una experiencia en la que Melyssa y Tom pusieron punto final a su relación, algo que quedó aún más claro durante su reencuentro, en el que Pinto tuvo ocasión de hablar cara a cara no solo con Brusse, sino también con Sandra Pica, la actual novia de su expareja, y con quien el empresario mantuvo una estrecha relación en la isla.

Melyssa, Tom y Sandra durante su reencuentro tras 'La isla de las tentaciones'

Melyssa fue la primera en reunirse con Barneda, ante quien criticó el hecho de que Tom "demuestra tener unos valores y principios que nos son dignos de lo que él decía ser". "Después de la isla ha habido engaño. Estaba completamente cegada. Me rogó perdón, que volviera con él y llegó un punto en el que dije: 'voy a perdonarte'", relató Pinto, antes de confesar que Brusse "me convenció de que estaba arrepentido" y desvelar que "acabamos manteniendo una relación sexual". Todo ello mientras Tom, atento a sus palabras en otra estancia, sostenía que "ella me llamaba porque se quería morir". "Cuando me di cuenta, estaba con ella de nuevo", concluyó Melyssa, refiriéndose a Sandra. "Supongo que están juntos, pero no le veo futuro porque no me ha hablado bien de ella", opinó Pinto.

"Ella no conocía esa faceta de mí con los chicos, en la piscina. Siempre tenía que cohibirme", aseguró Tom, en su encuentro a solas con Barneda, momento en el que la diseñadora, atenta a la conversación, reconoció que "si supiera que es un cerdo, no estaría con él". "No quiero una persona que me controla. No me quería, era una obsesión", afirmó el empresario sobre su expareja, tras lo cual defendió que "no me arrepiento de nada, porque yo soy así". "He visto a Melyssa, no paraba de llamarme, todo el día llorando, gritando", contó Tom, para sorpresa de la aludida. "No quería volver con ella. Ella quería volver conmigo. Quería perdonarme", añadió el marroquí, lanzando una versión contraria a la de su exnovia. "Estoy flipando, me parece patético", declaraba Pinto, tras lo cual escuchó cómo Tom desvelaba que Sandra era su novia. "Estamos viviendo juntos. Me he mudado a Madrid y ella está entre Barcelona y Madrid", explicó Tom, antes de asegurar que "todo va bien, no hemos discutido ni una vez".