Melyssa pasa página tras 'La isla de las tentaciones' retomando la relación con Álex Guijo ('MYHYV')

La noche del miércoles 21 de octubre, 'La isla de las tentaciones' emitió una nueva entrega, grabada tres meses después de la experiencia, en la que los participantes se reunieron con Sandra Barneda. Entre ellos, estuvieron Melyssa Pinto y Tom Brusse, quienes conversaron primero con la presentadora, a solas, antes de reencontrarse e incluso mantener una conversación con Sandra Pica, actual pareja del marroquí. Un encuentro que concluyó con una ilusionada Melyssa, que reconocía estar comenzando una relación: aunque no desveló el nombre entonces, se trata de Álex Guijo, quien compitiera contra el empresario por el trono de la diseñadora en 'Mujeres y hombres y viceversa'.

Melyssa y Tom, cara a cara tres meses después de 'La isla de las tentaciones'

"¿Sigues sintiendo algo por Tom?", quiso saber Barneda, antes de despedirse de Pinto. "No, de verdad, para nada. Estoy muy feliz", aseguró Melyssa, convencida, quien recordó que "yo lo pasé muy mal porque, en aquel momento, estaba muy enamorada, pero a día de hoy me he dado cuenta de que una persona que realmente está enamorada de mí, no me hace eso". "En ningún momento quise jugar contigo, pero el corazón no decide", justificó Tom, ante lo que su expareja le reprochó el hecho de que no hubiera sido claro en la hoguera de confrontación y le hubiera dicho que estaba enamorado de Sandra.

"Después, encima, me convences de que no te había gustado nada y de que querías volver conmigo. Me volví loca, porque tú me estabas volviendo loca", acusó Pinto, antes de reprochar a su exnovio que "no puedes jugar así con una persona. Cierras la puerta y ya está". Unas acusaciones que dieron por zanjada su relación con Tom, de forma definitiva, antes de que Melyssa compartiera su nueva ilusión. "Estoy muy segura de lo que quiero y realmente cuando algo se va es porque tiene que venir algo mejor y a mí, me ha venido algo mejor y estoy muy feliz y con el corazón muy lleno", confesó Melyssa.

"Espero que sea para siempre"

"¿Tu corazón está ocupado?", quiso saber la presentadora, que recibió un "sí" como respuesta. "Tengo una una nueva ilusión. Es una persona que formó parte de mi vida durante mucho tiempo", reconoció Pinto ante las cámaras del programa. "Creo que el amor que hay entre los dos es puro, que puede ser muy bonito y espero que esto de verdad sí sea para siempre", concluyó la diseñadora, sin desvelar el nombre. Sin embargo, antes de la emisión de este reencuentro, comenzaron a circular por las redes imágenes de Melyssa paseando por París junto a un hombre que ha resultado ser Álex Guijo, quien fuera el finalista que compitió contra Tom para conquistar a la catalana en 'Mujeres y hombres y viceversa', por lo que todo apunta a la posibilidad de que Pinto haya encontrado en él un nuevo amor tras lo sufrido en 'La isla de las tentaciones'.