Por Pablo Fernández Pérez | |

El pasado 12 de febrero, 'La revuelta' trajo de invitado a José Mota. El humorista castellanomanchego visitó el programa de David Broncano para promocionar su nuevo formato para los viernes por la noche: 'José Mota No News'. Además, aprovechando un momento en el que el jienense le quiso hacer tres preguntas íntimas y personales para "conocer al José Mota detrás de la risa", el invitado le quiso devolver la jugada, comenzando así un duelo de preguntas incómodas.

José Mota en 'La revuelta'

, le decía Mota a Broncano., le contestaba el presentador, haciendo alusión a la anécdota que contó Dani Rovira en el programa. "Yo... De eso que te levantas a medianoche y", decía Mota, causando dudas sobre el significado de lo que acababa de decir, lo que le hacía explicarse: "Al tiente significa que si te has hurgado,". Broncano, por su parte, decía que sí que "se había hurgado", pero nunca a esas horas porque él no se despierta nunca por la noche., le decía Mota.

Después, llegaba el turno de la pregunta del invitado: "Gatillazos, el más reciente", a lo que el presentador contestaba: "Hará tres años o cuatro". "¿Con lo bien que duermes, gatillazos? Tienes que ir al urólogo", bromeaba Mota. Después, el jienense aseguraba que le pasó porque se puso triste "pensando en un familiar", lo que ocasionó risas en todo el teatro. A continuación, Mota lanzaba otra pregunta relacionada: "¿A ti te ha pasado que ibas a quedar pero antes te has hecho una y después has dicho: 'dónde iba'?", y Broncano contestaba: "Sí, me ha evitado viajes".

La segunda pregunta de Broncano era sobre la edad de los hijos de José Mota y él la contestaba sin problema alguno, por lo que volvía a ser el turno del invitado: "Dinero negro. Calderilla, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto tienes en cash?". "Tengo 100 euros en el camerino en billetes (...) A mí me gusta tener dinero suelto en casa por si pasa algo", respondía el presentador y, después, era su turno: "¿Se te pagaba más al año en Telecinco o en TVE?". Mota, a pesar de sus intentos de evadir la respuesta, al final acabó confirmando que recibía "un poquito más" en Telecinco pero que "cada sitio tiene su cosa, TVE es nuestra casa".

La última pregunta de Mota

"Habrás tenido algún episodio, alguna vez, de que tienes que abrir espoleta porque te encuentras, a lo mejor, cargado de... Estás solo, en la cama solo y abres espoleta. Sueltas un poquito de presión del calderín (...) Yo te veo curioso, ¿has levantado sábana?", lanzaba José Mota entre las risas del público. David Broncano no se quedó atrás con la respuesta: "Una vez, en el colegio, me tiré un pedo, desalojaron el colegio y yo no dije nada". Finalmente, José Mota concluía el momento con otra de sus expresiones: "A veces, es necesario hacer 'ras' y pélalo tú que tienes uñas".