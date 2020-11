La dura exclusiva de Kiko Rivera contra Isabel Pantoja: "No cedí Cantora a sabiendas"

La familia Pantoja está viviendo la mayor crisis de su historia y es que la relación entre Kiko Rivera y su madre Isabel Pantoja que todos creíamos que era irrompible ha estallado por los aires. La entrevista que este concedió a 'Sábado deluxe' fue tan solo el inicio de una guerra que tiene enfrentados a madre e hijo y que ahora ha vivido un nuevo capítulo que no ayudará demasiado a una posible reconciliación entre ambos. Kiko Rivera ha concedido una demoledora entrevista a Lecturas en la que ha cargado duramente contra su madre y en la que deja claro que la relación entre ellos está completamente rota.

Isabel Pantoja y Kiko Rivera

El hijo de Pantoja ha afirmado que no volverá a Cantora, el que fue su hogar durante muchos años. ¿Por qué? Rivera lo responde muy claramente: "Por el bien de mi salud y por el bien de mis hijas". Precisamente, esa casa es uno de los puntos de conflicto entre ambos y es que años atrás el chico firmó la cesión del 52% de la finca a su madre, algo que ahora no ve claro. "Yo no cedí Cantora a mi madre a sabiendas. Firmé lo que ella me pidió", sentencia este, dejando claro que según él, su madre le ha engañado para quedarse con esa casa. Da así la razón a los que han estado durante años afirmando que Pantoja nunca cumplió la última voluntad de Paquirri.

¿Batalla legal por el testamento?

Pero la cosa no queda ahí y es que Rivera avanza que ha pedido a sus abogados revisar el testamento de mi padre porque "me huelo lo peor". Parece que se avecina una batalla legal que podría finiquitar la relación entre ambos para siempre. Pero, ¿por qué ha decidido hablar ahora? Parece que un duro comentario que habría verbalizado su madre ha hecho que este estalle de una vez por todas y es que según parece, Isabel Pantoja en Cantora, afirmó contra su hijo: "¡Que no se le olvide a esta gente que aquí la única Pantoja que hay es mi hija! ¡Ni mi hijo es Pantoja! Es Rivera". Una frase que ha sentado especialmente mal al chico y que le ha hecho estallar.

La respuesta de Mila Ximénez

Paralelamente a esta entrevista, Rivera ha querido pronunciarse también en su redes sociales y sí, ha vuelto a cargar contra su madre. "Señores, yo no soy el malo de esta película lamentable. Solo soy alguien a quien la persona que más idolatraba me ha fallado de una manera irreparable engañándome toda la vida. Aun así, yo no hice esto publico ya que yo no fui hablar de ella y sí de mis intimidades de las cuales soy dueño. Esa llamada no vino a cuento y las llamadas a terceros ya ni te cuento. Solo es para que lo sepáis porque a muchos de vosotros lo que vais a leer os va a impactar", escribió el chico en Instagram. Por su parte, Mila Ximénez, la que ha sido su entrevistadora en Lecturas, le respondió mostrándose convencida que "sé que te van a entender un poco más. A mí, me ha pasado. Gracias por dejarme hacer mi trabajo con tanta generosidad".