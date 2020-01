Críticas a Espinosa de los Monteros tras llamar "especímenes" a Unidas Podemos en 'El programa de Ana Rosa'

Iván Espinosa de los Monteros entró en directo en 'El programa de Ana Rosa' para analizar la última polémica relacionada con VOX, que exige en comunidades como Murcia o Madrid, en las que tiene peso parlamentario para aprobar los presupuestos, que se implante el "pin parental". Algo que el partido de ultraderecha define como "instrumento para dar a los padres la libertad de elegir lo que quieren hacer con sus hijos", pero que esconde la posibilidad de vetar su acceso a actividades sobre violencia de género y homofobia. Una premisa que, como ya ha anunciado Pedro Sánchez, será recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia.

Iván Espinosa de los Monteros, en directo 'El programa de Ana Rosa'

El diputado de VOX también ha respondido a las palabras de Pablo Echenique, que minutos antes había expresado en el mismo programa su "miedo" por los jueces que podría proponer Vox si mediase en la renovación de la cúpula judicial. "Que no tengan miedo. Miedo pasamos nosotros cuando vamos a la cafetería del Congreso y nos encontramos ciertos especímenes de su partido", ha respondido Espinosa de los Monteros.

Ana Rosa Quintana no ha pasado por alto el comentario de mal gusto. "Veo que el parlamento va a ser muy tranquilo...", ha señalado de forma irónica para después lanzarle una reprimenda: "En esto se ha pasado un poco", mientras un colaborador apuntaba: "Es intolerable". El diputado se ha escudado en el sentido del humor: "La izquierda no tiene sentido del humor, no tiene tolerancia y es un rodillo. Y no digamos la extrema izquierda".

Más críticas

Las críticas al representante de ultraderecha no se han hecho esperar tampoco desde sociales, tanto a su postura respecto al ya famoso pin parental como al descalificativo utilizado contra sus adversarios políticos: "Vergonzoso. Espinosa de los Monteros se define en pleno directo llamando especimen a Pablo Echenique", denunciaba un internauta.

Espinosa de los Monteros llama "especímenes" a los diputados de Podemos ...@anarosaq no puede evitar que se le escape la risa.



Periodismo le llama a lo que hace...#6AñosGraciasATi pic.twitter.com/nbXL04UMOz — Protestona ???? (@protestona1) January 17, 2020