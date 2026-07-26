Eduardo "El Campanero" gana 'La Voz Kids 2026' y da la victoria a Antonio Orozco

Por Fidel Conejero |

'La Voz Kids' ya tiene nuevo ganador. Eduardo Sánchez, conocido artísticamente como "El Campanero", se ha proclamado vencedor de la edición de 2026 tras conquistar al público en una gran final marcada por las actuaciones de los ocho finalistas y las colaboraciones de numerosos artistas invitados. El joven, integrante del equipo de Antonio Orozco, culmina así un recorrido impecable en el talent de Antena 3 y entrega una nueva victoria al cantante catalán como coach del formato.

La última gala reunió sobre el escenario a Evolett y Triana, del equipo de Luis Fonsi; Marco y Erick, del equipo de Ana Mena; Leire y Eduardo, con Antonio Orozco; y Martina y Mía, representantes de Edurne.

Además de las interpretaciones en solitario, los finalistas compartieron escenario con sus respectivos coaches y con los asesores de cada equipo. Melody actuó junto a Triana y Evolett, Belén Aguilera acompañó a Marco y Erick, Antoñito Molina compartió escenario con Leire y Eduardo, mientras que Leire Martínez interpretó "Jueves" junto a Martina y Mía.

Eduardo "El Campanero" tras ganar 'La Voz Kids 2026'

Una gran final llena de invitados

La gala arrancó con Pablo López interpretando "Como soy" junto a todos los ganadores de la historia de 'La Voz Kids', en un homenaje al recorrido del formato desde su estreno en España.

Tras cantar con los asesores de cada equipo, llegó el momento de que los coaches eligieran a un único representante para la Superfinal. Luis Fonsi apostó por Evolett, Ana Mena hizo lo propio con Marco, Edurne depositó su confianza en Martina y Antonio Orozco se decantó por Eduardo "El Campanero", que acabaría imponiéndose en la votación definitiva del público.

Tampoco faltó el regreso de Manuel Turizo y Lucas, ganador de la pasada edición, que volvieron al plató para interpretar "Mírame ahora". A continuación, los cuatro superfinalistas compartieron sus últimas actuaciones con sus coaches: Ana Mena cantó con Marco, Edurne acompañó a Martina, Antonio Orozco interpretó "Pedacitos de ti" junto a Eduardo y Luis Fonsi puso el broche a la edición con Evolett al ritmo de "No me doy por vencido".

Tras el cierre de las votaciones, Eva González anunció que Eduardo "El Campanero" era el ganador de 'La Voz Kids 2026'. El sevillano, de 13 años y apasionado del flamenco, recibió además los elogios de sus compañeros. Antoñito Molina destacó su talento asegurando que "vas a cantar toda la vida", mientras que Antonio Orozco se mostró convencido de que "le espera una carrera brillante en el mundo del flamenco".

'La Voz Kids' despide la temporada con récord de temporada

La gran final también permitió al talent despedirse de la temporada con su mejor dato de audiencia. 'La Voz Kids' lideró la noche del sábado con un 15,4% de cuota de pantalla, superó el millón de espectadores de media y reunió a 2,7 millones de espectadores únicos, firmando además su récord de la temporada.

En el conjunto de la edición, el formato presentado por Eva González registró una media del 12,8% de share y cerca de un millón de espectadores, consolidándose en Antena 3 como la oferta líder de los sábados.