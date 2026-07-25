'La Voz Kids' ya tiene finalistas: estos son los ocho aspirantes a ganar la edición de 2026

Por Fidel Conejero |

La gran final de 'La Voz Kids' ya tiene a sus ocho protagonistas. La semifinal del talent de Antena 3 decidió qué dos aspirantes de cada equipo conseguían el pase a la última gala de la edición tras una noche marcada por las actuaciones de los doce semifinalistas y las visitas de David Bustamante, Abraham Mateo, Rosario Flores y La La Love You.

Después de las actuaciones, el público eligió a un finalista por equipo, mientras que Luis Fonsi, Ana Mena, Antonio Orozco y Edurne completaron sus respectivas parejas de aspirantes con su decisión. Los ocho artistas volverán a subirse al escenario este sábado 26 de julio en la gran final para luchar por alzarse con la victoria.

La gala arrancó con David Bustamante interpretando un tema junto a los doce semifinalistas. Más tarde, Abraham Mateo compartió escenario con los equipos de Luis Fonsi y Ana Mena, mientras que Rosario Flores regresó al programa para cantar junto a los talents de Edurne y Antonio Orozco. Como broche final, los ocho finalistas interpretaron junto a La La Love You el tema "El fin del mundo".

David Bustamante durante la semifinal de 'La Voz Kids 2026'

Estos son los ocho finalistas de 'La Voz Kids' 2026

Equipo Luis Fonsi: Evolett y Triana

El equipo del cantante puertorriqueño fue el primero en decidir a sus representantes para la gran final. Dani, Evolett y Triana defendieron sus actuaciones sobre el escenario, aunque solo dos podían continuar en la competición.

Evolett consiguió el respaldo del público y se convirtió en la primera finalista del equipo. Después, Luis Fonsi apostó por Triana para completar su pareja de representantes, dejando a Dani a las puertas de la última gala.

Equipo Ana Mena: Erick y Marco

Marco, Erick y Sol protagonizaron una de las decisiones más igualadas de la noche. Tras sus actuaciones, los espectadores en el plató otorgaron el primer billete para la final a Erick.

La decisión definitiva quedó en manos de Ana Mena, que eligió a Marco como segundo finalista de su equipo. Ambos intentarán dar la victoria a la coach malagueña en la gran final.

Equipo Antonio Orozco: Eduardo y Leire

Eduardo, Skabum y Leire protagonizaron la semifinal del equipo de Antonio Orozco. El público concedió el primer pase a Eduardo gracias a sus votos.

Posteriormente, el cantante catalán se decantó por Leire para completar su equipo de finalistas, dejando fuera de la competición a Skabum.

Equipo Edurne: Mía y Martina

Lucía, Martina y Mía fueron las encargadas de cerrar la semifinal. Las tres ofrecieron actuaciones cargadas de emoción en la última decisión de la noche.

La audiencia otorgó el primer pase a Mía, mientras que Edurne completó su equipo apostando por Martina. Las dos competirán por convertirse en la ganadora de 'La Voz Kids 2026'.

Así será la gran final de 'La Voz Kids'

La espera será mínima, ya que este sábado se celebrará la gran final de 'La Voz Kids'. La gala arrancará con una actuación de Pablo López acompañado por algunos de los ganadores más recordados de la historia del formato, entre ellos María Parrado, Melani García, Levi Díaz, Pol Calvo, Rubén Franco, Alira Moya y Lucas Paulano.

Después llegará el momento de las actuaciones decisivas de los ocho finalistas junto a los asesores de cada equipo. Melody compartirá escenario con Evolett y Triana, representantes de Luis Fonsi; Leire Martínez acompañará a Martina y Mía, del equipo de Edurne; Antoñito Molina actuará junto a Eduardo y Leire, finalistas de Antonio Orozco; y Belén Aguilera hará lo propio con Erick y Marco, los dos aspirantes del equipo de Ana Mena.

Una vez concluyan todas las actuaciones, los cuatro coaches deberán escoger al representante definitivo de sus respectivos equipos. Será entonces cuando el público decida quién se convierte en la nueva ganadora o ganador de 'La Voz Kids 2026'.