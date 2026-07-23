'La Voz Kids' celebrará su semifinal y su final este viernes y sábado en Antena 3

Por Fidel Conejero |

Tras despedir el pasado viernes la decimotercera edición de 'Tu cara me suena', Antena 3 vuelve a apostar por el entretenimiento en esa franja con una emisión especial de 'La Voz Kids'. De manera excepcional, la cadena ofrecerá la semifinal del talent este viernes 24 de julio, antes de emitir la gran final apenas 24 horas después, el sábado 25 de julio, manteniendo así dos noches consecutivas dedicadas al formato presentado por Eva González.

'La Voz Kids' afronta así su desenlace después de consolidarse como líder de la noche de los sábados. La edición promedia un 12,3% de cuota de pantalla, cerca de un millón de espectadores y supera los 3 millones de espectadores únicos, unos resultados que le han permitido imponerse a sus principales rivales durante la temporada.

Los cuatro equipos liderados por Ana Mena, Luis Fonsi, Edurne y Antonio Orozco llegarán a la semifinal con tres talents cada uno. Sin embargo, solo dos de ellos conseguirán el pase para la gran final. El público presente en el plató será el encargado de elegir a uno de los clasificados de cada equipo, mientras que el segundo finalista dependerá de la decisión de su respectivo coach.

Edurne y Leire Martínez en 'La Voz Kids 2026'

David Bustamante, Pablo López, Melody y Leire Martínez, invitados

La primera de las dos galas contará con varios artistas invitados que compartirán escenario con los jóvenes concursantes. David Bustamante interpretará diferentes canciones junto a los semifinalistas, que versionarán algunos de los temas más representativos de los coaches. El equipo de Luis Fonsi cantará "Andalucía", los talents de Edurne interpretarán "Tal vez", los de Ana Mena pondrán voz a "Un clásico" y el equipo de Antonio Orozco actuará con "Te estaba esperando".

La semifinal también contará con las actuaciones de Abraham Mateo y Rosario Flores, mientras que el grupo La La Love You será el encargado de cerrar la noche interpretando "El fin del mundo" junto a los concursantes que hayan logrado pasar a la gran final.

Ya el sábado llegará el turno de la gran final. Pablo López abrirá la velada acompañado por varios de los ganadores más recordados de la historia de 'La Voz Kids', entre ellos María Parrado, Melani García, Levi Díaz, Pol Calvo, Rubén Franco, Alira Moya y Lucas Paulano. Posteriormente será el momento de las actuaciones decisivas de los finalistas junto a los asesores de cada equipo.

Melody acompañará a los talents de Luis Fonsi, Leire Martínez actuará junto a los finalistas de Edurne, Antoñito Molina compartirá escenario con el equipo de Antonio Orozco y Belén Aguilera hará lo propio con los representantes de Ana Mena. Tras las últimas actuaciones, los coaches deberán escoger al representante definitivo de cada equipo antes de que el programa proclame a la nueva ganadora o ganador de 'La Voz Kids'.