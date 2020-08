Edurne ('Fam Jam, ¡Baila en familia!'): "Me apetecía volver a ser presentadora y quitarme el peso de elegir"

En una época de incertidumbre para muchos debido a la pandemia, Edurne acaba de publicar su sexto álbum de estudio, 'Catarsis', está inmersa en el rodaje de las nuevas galas de 'Got Talent', espera el estreno -repetidamente postergado- de 'Idol Kids' y, por si fuera poco, ahora se pone al frente de un nuevo talent de baile en Disney Channel. Se trata de 'Fam Jam, ¡Baila en familia!', la adaptación española de este talent show de éxito en Estados Unidos, en el que 12 familias competirán para demostrar quién domina mejor la pista de baile.

En su entrevista a FormulaTV, Edurne desgrana el funcionamiento y las claves de este programa "fresco y familiar" en el que, promete, "va a haber familias que nos van a dejar con la boca abierta". El casting sigue abierto para los interesados. Además, la artista madrileña menta la baja de Paz Padilla en la nueva etapa de 'Got Talent', que se encuentra en plenas grabaciones, y espera con muchas ganas el estreno de 'Idol Kids', que llegará "pronto" a Telecinco pero todavía sin fecha confirmada.

Edurne, al frente de 'Fam Jam, ¡Baila en familia!'

Las grabaciones de 'Got Talent', el lanzamiento de "Catarsis", 'Idol Kids' pendiente de estreno y este nuevo reto con 'Fam Jam, ¡Baila en familia!'. ¿Cómo se compagina un año tan intenso?

La verdad es que sí, profesionalmente está siendo muy bueno este año (risas). Estoy haciendo muchísimas cosas, aparte del nuevo disco compaginándolo con programas televisivos.... Y con este nuevo proyecto, que al ser también de la misma productora, Fremantle, y yo que soy tan fan de Disney, súper familiar y me encanta el baile, pues feliz de presentar un programa que además ha tenido un montón de éxito en Estados Unidos. Espero que aquí también porque, después de ver el talentazo que tenemos en nuestro país, seguro que va a haber familias que nos van a dejar con la boca abierta.

¿En qué consiste el concurso? ¿Cuál va a ser tu función al lado de estas 12 familias?

Yo lo voy a presentar. En este caso no voy a ser jurado ni voy a juzgar actuaciones. Simplemente iré conduciendo y dando paso a las diferentes familiar. Concursan dos por programa y la mejor familia pasará a la semifinal y luego una previa final. Me apetecía volver un poco a mi faceta de presentadora, que ya lo hice en 'Todo va bien' y me lo pasé muy bien. Así me quito el peso de elegir si sí o si no en un programa. Y sobre todo ver cómo un padre y un hijo, incluso un abuelo y un nieto están bailando y comparten su arte es fantástico.

Habrá un coreógrafo que les podrá dar algunos consejos y luego se decidirá quién pasa

El programa cuenta con un coreógrafo profesional y van plasmando todo lo aprendido sobre la pista. ¿Te recuerda a 'Operación Triunfo' en el sentido de aprendizaje?

Sí es cierto que tiene similitud. No van a tener que convivir ellos, pero ellos llevarán su propuesta y habrá un coreógrafo que les podrá dar algunos consejos y luego ya se decidirá quién pasa. Yo todo lo que tenga que ver con el arte y las familias, creo que es un punto a favor de este programa. Creo que nunca se ha hecho poder compartir con tu familia tu talento y sí, son un poco mis recuerdos de 'OT'. Incluso en 'Got Talent', el otro día tuvimos una niña de 9 años que me recordaba a mí en mi infancia. Me vienen muchos recuerdos de muchos lados.

Un programa familiar y para toda la familia.

Sí, es un programa muy fresquito. La gente en su casa puede disfrutar de ver talento e incluso aunque en su familia no haya talento ni se baile, sentirse identificado. A lo mejor incluso lo intentan en su casa en plan 'vamos a bailar, a ver cómo se nos da a nosotros'. Todos los programas que sean familiares y que puedas disfrutar con tus hijos son maravillosos, porque hay mucha oferta televisiva pero, al final, un programa así familiar y de talento hay poquitos y hay que aprovecharlo.

¿Cómo avanzan las grabaciones de lo nuevo de 'Got Talent'?

Estamos ahora mismo grabando y la verdad es que muy bien. Otra edición muy potente y con mucho talento. Cada edición pienso que ya hemos visto mucho, esta es la sexta edición... Muchísima gente y muchísimo talento, pero todavía hay gente que te sorprende y que alucinas de su talentazo. Estoy feliz. Todavía nos quedan unos pocos días por grabar, pero estoy muy contenta. Eso sí, con todas las medidas de seguridad para poder hacerlo porque yo no sabía tal como estaba la cosa, pero muy bien y con muchas ganas de que lo veáis.

Edurne afronta el rodaje de 'Got Talent 6'

En esta edición hay que lamentar la baja de Paz Padilla. ¿Qué significa para vosotros su ausencia?

Para mí, Paz Padilla es una compañera extraordinaria, una gran amiga y su presencia se nota, porque ella es todo un terremoto. No para quieta, tiene esa gracia, ese sentido del humor que la caracteriza y en las grabaciones se nota, aquí la estamos echando muchísimo de menos. Pero bueno, creo que hay prioridades en la vida y lo importante es que ella esté bien. Yo le voy mandando mensajitos y me va contestando pero es un proceso que hay que pasar. Aquí la queremos mucho y estamos deseando que vuelva lo antes posible.

Paz Padilla es una compañera extraordinaria. En 'Got Talent' la queremos mucho y estamos deseando que vuelva lo antes posible

¿Cómo se vive la espera del estreno de 'Idol Kids', que la audiencia está deseando ver tras varios retrasos?

Yo también lo deseando, pero por circunstancias se tuvo que posponer y de momento yo no sé fecha prevista. Sé que pronto, pero todavía no lo sabemos. Pero tengo unas ganas ya porque claro, lo hicimos hace tiempo... Tenía ganas cuando terminamos entonces, imagínate después de tantos meses... Habrá cosas que yo incluso ni recuerde después de tanto tiempo, así que lo voy a vivir como los espectadores. Quedó un programa muy bonito, con niñas con un talentazo impresionante, los compañeros tanto Carlos Jean como Isabel formamos una pequeña familia. Nos hemos reído y emocionado como si estuviéramos un grupo de amigos en casa. Ha sido una experiencia maravillosa.

Ya me encantaba interpretar, pero estar en una serie diaria con personaje fijo como en 'Servir y proteger' ha despertado en mí mucho más esa faceta de actriz

Los fans de 'Servir y proteger' recuerdan con mucho cariño tu papel en la serie, te vimos con un cameo en 'La que se avecina'... ¿Tienes algún plan cercano como actriz o esa parte está en descanso por ahora?

Pues a mí me gustaría, la verdad. Ahora mismo no tengo ningún proyecto en mente porque estoy haciendo tantas cosas que al final no me daría la vida (risas), voy como un poco seleccionando. Pero sí me gustaría en un futuro. Ha sido un gran descubrimiento. A mí me encantaba la interpretación pero al estar en una serie diaria con un personaje fijo como en 'Servir y proteger' ha despertado en mí mucho más faceta de actriz, así que ojalá algún proyecto a la gran pantalla incluso, una película, me encantaría, pero compaginando con la música.

En junio publicaste tu sexto álbum, 'Catarsis'. ¿Te planteas una gira a corto plazo, con medidas sanitarias o escenarios más pequeños?

De momento, tanto yo como mi equipo decidimos posponerlo al año que viene porque al final no sabíamos cómo iba a evolucionar las cosas. Es un proyecto tan bonito y tan especial para mí que tampoco lo quiero hacer de cualquier manera. Quiero que en los conciertos haya tranquilidad y seguridad, no estar preocupados por las distancias, las mascarillas, los contagios... Y viendo estos últimos rebrotes prefiero posponerlo, hacerlo cuando haya pasado todo y estemos en una nueva normalidad, porque después de todo creo que nada será igual. Pero hacerlos tranquilos y disfrutar, que al final los conciertos están para eso: para abrazarte con tus amigos, que te beses y no estar pendiente del virus.

Los fans de 'OT' no pasaron por alto tu encuentro con Nia, la ganadora de 'OT 2020'. ¿Se sabe algo de este posible trabajo en común?

A Nia tuve el placer de conocerla hace poquito, somos compañeras con el mismo equipo y también compartí con ella la experiencia que viví hace unos años. Es una chica fantástica y maravillosa. No os voy a desvelar mucho más, simplemente que es una artistaza tremenda y que evidentemente me gustaría hacer algo con ella en un futuro, porque tiene un talento brutal. Y hasta ahí podemos leer de momento.

Con la historia de 'OT' se ha visto que dejarlo respirar un poquito siempre viene bien

Desde tu experiencia como participante de 'OT', ¿eres partidaria de dejar descansar el formato?

Yo creo que sí. Con las estadísticas y la tele me pierdo un poco, pero es verdad que con la historia de 'OT' se ha visto que dejarlo respirar un poquito siempre viene bien. Como la gente hace 'fandom' con los concursantes, poder respirar un poco y dejarle hueco creo que viene bien. Pero siempre voy a estar a favor de que se hagan programas para apoyar nuevos artistas y talentos. Una plataforma siempre es necesaria y más en los tiempos que estamos. Antes igual era más fácil que se escucharan, ahora somos muchísimos y cualquier punto de visión es muy importante. Siempre a favor y que nunca falten programas culturales, musicales y descubrimientos de artistas.

Pasados 15 años de tu paso por 'OT', ¿dónde te ves dentro de otros tantos?

Pues sobre todo seguir encima de un escenario, eso es lo básico y principal. Y seguramente con un millón de proyectos, porque es verdad que me dicen hace 15 años que iba a hacer tantas cosas y toda esta variedad que no me lo creería. Mi prioridad es la música, pero cualquier proyecto que venga... Además, soy una mujer de retos que me lanzo a la piscina aunque no lo haya hecho nunca; me implico, me preparo y trabajo. No sé lo que me van a deparar estos próximos 15 años, pero la música es algo que tengo claro que no va a faltar.

Para terminar, ¿qué dirías a los espectadores para que se asomen a 'Fam Jam, ¡Baila en familia!'?

Pues que va a ser un programa maravilloso, lleno de talento, de amor, de familia... El poder compartir ese talento entre hermanos e incluso abuelos va a ser fantástico y para disfrutarlo en familia desde casa. Y, seguramente, alguna familia que no tenía en mente bailar se van a animar y van a descubrir que tienen un talentazo.