El lunes 17 de enero, 'El debate de las tentaciones' recibió a las protagonistas de 'La isla de las tentaciones', entre las que se encontraba Tania Medina. La canaria pudo revivir entonces su hoguera final con su pareja, Alejandro Nieto, momento en el que recordó su descarada mentira al reencontrarse, además de realizar una autocrítica sobre su paso por el reality y hablar de su relación con el gaditano.

Tania revive su hoguera final con Alejandro en 'El debate de las tentaciones'

"¿Qué es lo primero que pensaste?", planteó Sandra Barneda, al recordar la marcha en solitario de Medina, tras su encuentro final con Nieto. "Cuando me fui, no me quitaba de la cabeza tener esa conversación con él y hacerle entender que se estaba equivocando", reconoció la canaria, para después añadir que "me fui sola, pero tenía esa duda. No vi lo que necesitaba de Alejandro: un te entiendo, perdóname". "Me di cuenta de que era imposible que las cosas volvieran a ser como antes", remató la expareja de Nieto. La presentadora hizo referencia entonces a la mentira del gaditano nada más reencontrarse con Medina: "me demostró que seguía igual que cuando empezó. Me esperaba un Alejandro sincero y cuando empezó con una mentira para hacerme daño, para castigarme...".

"He llegado a la conclusión de que Alejandro no ha sabido entender lo que para mí ha sido importante", reflexionó la canaria, tras lo cual Kiko Matamoros opinó de su expareja que "creo que ha sido tan torpe que te lo ha puesto muy fácil. Es tal el rechazo que ha producido, que te ha beatificado", para después plantear si era consciente de que podía haberle hecho daño a Nieto. "Tengo claro que hay actitudes que podía haber evitado, pero lo que me molesta de Alejandro son sus formas, tan despectivas", respondió Medina, al respecto. Asimismo, sobre la hoguera final, la canaria admitió que "me olvidé de ser un poco empática" y se mostró comprensiva con "su enfado, pero no entiendo sus formas ni las voy a compartir".

"Conmigo nunca fue así"

"No pude ser sentimental, porque todo empezó con una mentira. Me quedé en shock", confesó Medina, sobre su hoguera final, a la que había entrado "con el objetivo de que entendiera las cosas". La exnovia de Nieto se enfrentó entonces a una observación por parte de Arantxa Coca, psicóloga del programa: "hemos visto que lo malo es muy malo, lo que me hace creer que lo bueno entre vosotros debe de ser muy bueno. ¿Vuestra relación se basa en un 'ni contigo, ni sin ti'?". "No. Hasta que no entramos, nuestra relación era muy tranquila, no discutíamos. Creo que cuando Alejandro ve que me puede gustar otro chico y a otro chico le puede gustar yo, es cuando le entra ese miedo y lo expresa de una forma que yo no conozco", declaró Medina, consciente de que "tiene su temperamento, impulsividad, pero conmigo nunca lo había visto".