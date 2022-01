El desenlace de 'La isla de las tentaciones 4' emitido la noche del miércoles 12 de enero en Telecinco dejó tras de sí un momento especialmente emotivo cuando Rosario Cerdán y Álvaro Boix se reunieron en su hoguera final. Aunque ambos comenzaron con cierta tensión por las acusaciones mutuas que se lanzaron ante su comportamiento en el reality e incluso la valenciana descubrió que su novio había tenido un trío con dos solteras, ambos terminaron protagonizando un emotivo desenlace cuando optaron por la ruptura a pesar de los sentimientos que confesaron profesarse, que hizo llorar incluso a la propia Sandra Barneda.

Rosario trata de consolar a un emocionado Álvaro en 'La isla de las tentaciones'

Tras ver imágenes de Boix llorando por ella, Cerdán decidió mirarlo a la cara y lanzar unas sinceras palabras mientras le tomaba de las manos: "nos queremos muchísimo y no tengo dudas, pero lo estamos haciendo y lo hemos hecho tan mal, que nos lo hemos cargado nosotros solos. El amor, al final, no puede con todo. Si no hay respeto, no hay confianza... no hay nada". "Lo sé y lo comparto. Eres la mujer más importante de mi vida y lo vas a seguir siendo siempre. Contigo he descubierto el amor, pero es verdad que nos hemos cargado la relación", coincidió su pareja, al borde del llanto, tras lo cual reconoció que "si hubiera un botón de reset, me iría a casa con ella". Asimismo, el valenciano confesó sentirse "cabreado por todo lo que he visto y lo que ha pasado aquí", incluso consigo mismo. Rosario rompió entonces a llorar y ambos se abrazaron, momento en el que la valenciana manifestó que "tú has sido mi primer amor, he crecido contigo. Pero a veces hay que pararse a pensar".

"Me he dado cuenta de que sola también soy feliz, de que no me merezco esto. Igual tú necesitas ser libre como yo. Me duele mucho", compartió la novia de Boix, emocionada, mientras que él recalcó de su relación que "no todo es malo". "Para bien o para mal, esto nos ha servido mucho a los dos", observó el valenciano. "Te quiero con locura. Vine aquí con la idea de salir contigo, de que nos casáramos, pero ahora mismo lo que siento es que necesito que me valoren y tú no lo has sabido hacer", lamentó Cerdán, tras lo cual Barneda preguntó a su pareja si abandonaría el reality solo, con su novia o con un "nuevo amor". "Sé que aquí no ha sido fácil. La sigo amando, pero ahora mismo no puedo seguir más. Quiero irme solo", respondía el valenciano, ante una Cerdán "muy orgullosa de la decisión que has tomado", aunque ello suponía la ruptura de su relación. Un desenlace por el que ambos rompieron a llorar, contagiando a la propia Barneda. "¿Sabes cuando a una persona a la que amas le dices que no, para que ella esté bien o para poder estar bien? Ese sentimiento es el que tengo", confesó Boix, entre lágrimas, antes de abandonar la hoguera.

"No puedo irme sin ella"

Suso acepta abandonar 'La isla de las tentaciones' junto a Rosario

Tras la marcha de su entonces ya expareja, Cerdán respondió a la misma pregunta que él: "he decidido que no voy a reprimir nada que me haga feliz. Aquí he conocido a una persona que ha marcado un antes y un después, que me ha ayudado a ser la persona que estoy llegando a ser y no voy a frenar lo que siento. Me quiero ir con Suso". A pesar de sus palabras, la valenciana quiso aclarar que "obviamente, no siento que esté enamorada de Suso", lo que no quitaba el hecho de que "sí que me hace feliz". Barneda dio entonces paso al tentador, quien confesó que la decisión de Cerdán "no me ha sorprendido, porque nuestra relación ha sido sincera desde el minuto cero". "Rosario no lo tuvo tan claro, porque también tuvo dudas con Simone", recordó la presentadora.

"Es normal. Éramos muchos chicos y ella tenía que conocerlos y darse cuenta qué quería en su futuro", declaró Suso, momento en el que Cerdán le explicó lo que había ocurrido entre ella y su exnovio. "La hoguera ha sido muy dura. Sabes que a Álvaro lo quiero, pero no puedo frenar lo que siento por ti", confesó la valenciana, antes de plantear al soltero si se iría o no con ella. "Siendo sincero, no puedo irme sin ella", respondía Suso, sonriente. "Creo que lo correcto hubiera sido que esta noche me hubiera ido sola, igual que Álvaro, pero estoy cansada de no pensar en mí. Si soy honesta conmigo misma, esta es la decisión correcta, porque me hace feliz. Si no me voy con él, estaría frenando algo que no quiero frenar", observó Cerdán, tras abandonar la hoguera final junto al que había sido su tentador en el reality.