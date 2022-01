*En elaboración

Telecinco emitió el final de la cuarta edición de 'La isla de las tentaciones', en la que sus protagonistas por fin se reunieron en el que era su último encuentro antes de abandonar el programa. En el caso de Tania Medina y Alejandro Nieto, su reunión arrancó con una descarada mentira por parte de gaditano que despertó multitud de críticas en redes tras la emisión del avance. Asimismo, Medina se mostró especialmente distante con su pareja, cuya apuesta por la relación no fue suficiente para convencer a la canaria de salir juntos del reality.

Tania se encara con Alejandro en la hoguera final de 'La isla de las tentaciones'

"Me amas, pero no me amas bien. Cuando tú amas a una persona, no tienes que poner en duda si esa persona se respeta. Yo me respeto muchísimo", declaró la canaria, en medio de sus reproches a su pareja. De hecho, la novia de Nieto reconoció que "al entrar me he notado fría". "Me he dado cuenta de que lo que siento por Alejandro va más allá de un feeling con otra persona", aseguró la canaria, para después recalcar que "en todo momento lo he elegido a él y en ningún momento ha peligrado mi relación por Stiven". "Lo que no puede ser es que llegue confiando en él ciegamente y en nuestra relación y, en la primera hoguera, no me dio tiempo ni disfrutar, tener que estar bloqueada. Y cada vez que venía aquí, solo veía decepción", relató Medina, quien recriminó al gaditano que "tú no te has portado bien conmigo aquí dentro".

La pareja vio entonces un vídeo con imágenes de Medina junto a Stiven que disgustaron aún más al gaditano, ante lo que ella dejó caer que "no he negado que tenga atracción física por él". "Tengo una decepción enorme con esta chica", soltaba un cabizbajo Nieto, antes de acusar a su novia de que se había cachondeado de él "en mi puta cara". "Te equivocas. Te piensas que todo lo que haga tiene que tener un por qué, para hacerte daño o para provocarte", replicó la aludida, quien se mostró comprensiva con el hecho de que "esté dolido, pero decepcionado, no". "Y te gusta verme dolido, ¿no? ¿Te gusta hacerme daño?", dejó caer Nieto, para después incluso afirmar que Stiven no podía ser un apoyo para su novia. "Lo siento, pero tú decides lo tuyo y yo, lo mío", señaló esta. La canaria admitió además que había querido besar al soltero "en algún momento", aunque "no lo he hecho porque lo que siento por mi pareja está por encima de un beso, de una noche o mil cosas más". "Me parece patético. Tú has querido besar a ese chico: no estás enamorada de mí ni eres la mujer de mi vida. Ya está", dedujo Nieto, ante la negativa de su novia.