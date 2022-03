La segunda temporada de 'El desafío' ya tiene a la ganadora de la primera gala emitida este 11 de marzo en Antena 3. Raquel Sánchez Silva se alzaba como campeona tras haber superado con creces la prueba de apnea que le tocaba esa semana. La presentadora era la primera del programa de esta edición en realizar el desafío, demostrando que estaba dispuesta a ser la número 1 del formato producido por 7 y Acción.

Raquel Sánchez Silva en 'El desafío 2'

La conductora de 'Maestros de la costura' se mantuvo bajo el agua nada más y nada menos que 3 minutos y 32 segundos, que verifican todo el trabajo que había detrás de ese gran reto más que conseguido. Su entrenador para este desafío, Juandi, se mostraba muy emocionado por la periodista, que salía del agua exhausta y entre lágrimas. Los miembros del jurado, concursantes y público no dudaron en darle un fuerte aplauso que duró varios minutos como gesto de su valentía.

El jurado no cabía en su asombro, por ello Juan del Val empezaba su intervención impactado por la situación: "Por momentos como lo que acabamos de vivir estamos ante el mejor concurso de la televisión. Lo que ha hecho Raquel me emociona, pero no me sorprende porque la conozco". Por su parte, Santiago Segura no sabía ni qué decir: "Es la primera vez que veo a Juandi tan obsesionado con sacar a alguien de la piscina", comentaba entre risas. Finalmente, los tres miembros le daban un triple 10, lo que la alzaba como ganadora de la noche.

Artritis reumatoide

La periodista consiguió un bote de 9.500€ y lo cedió a una causa muy necesaria: "Yo quiero que este dinero vaya destinado a la investigación de una enfermedad que inhabilita a mucha gente y sobre todo le provoca mucho dolor, y a mucha gente joven. Quiero que este dinero vaya para la investigación de la artritis reumatoide". De este modo, el premio irá destinado al Clinic de Barcelona y a su área de investigadores.