Por Almudena M. Lizana |

La décima gala de la sexta edición de 'El desafío' ha tenido unos grandes momentos, muchos de ellos llenos de tensión. La noche terminó con el presentador José Yélamo sellando su pase directo a la gran final tras colocarse en lo más alto de la clasificación general de esta primera semifinal.

El periodista consiguió ese hueco en la final después de superar una de las pruebas más exigentes de la velada con un reto de escapismo, en el que tenía la cabeza sumergida en arena. Su actuación convenció al jurado y, además, recibió un impulso decisivo cuando Juan del Val activó el conocido "botón de la injusticia", otorgándole una puntuación extra que terminó por situarlo como líder de la tabla y primer concursante confirmado para la final del formato de Atresmedia.

Willy Bárcenas hizo malabares sobre fuego en 'El desafío'

Eva Soriano destacaba con una coreografía de sincronizada, María José Campanario se ha enfrentado a un desafío de conducción, Patricia Conde ha tocado la guitarra, Jessica Goicoechea dio de lleno con su prueba de puntería y Eduardo Navarrete brillo con un baile aéreo en telas.

Daniel Illescas resolvió un cubo de Rubik mientras hacía apnea

Reparten el premio

Por su parte, Willy Bárcenas Daniel Illescas fueron los otros protagonistas de la noche, ya que la clasificación final les dejó empatados en primer lugar,. El influencer se llevaba el gato al agua tras un reto que mezclaba apnea y un cubo de Rubik, mientras que los malabarismos sobre fuego del cantante quedaron en segundo lugar.

Ante esta situación, ambos optaron por repartir el premio económico y destinarlo a las causas solidarias que representan, una decisión que fue recibida con aplausos en el plató. Así, Illescas donaba la mitad del premio a la fundación Grandes amigos, mientras que Willy Bárcenas repetía y volvía donar su parte del premio a Cris contra el Cáncer.