A la vez que Antena 3 triunfa cada viernes con sus entregas de la sexta edición de 'El desafío', ya está trabajando en la que será la séptima. Año tras año, se ha convertido en uno de los formatos de entretenimiento más exitosos de Atresmedia, por lo que quieren seguir apostando por nuevas temporadas.

En un programa como este, un buen casting es fundamental y Antena 3 ya lo tiene todo cerrado para la próxima generación de famosos que se enfrenten a todo tipo de desafíos. Lara Álvarez, Miguel Ángel Muñoz, Melody, Joan Capdevila, Violeta Mangriñán, Raúl Gómez, Amelia Bono y Canco Rodríguez. Este grupo de celebrities, que triunfan y destacan en sus respectivos ámbitos laborales, mostrarán otras facetas en este formato producido por Atresmedia en colaboración con 7 y Acción.

Lara Álvarez

Tras años ligada a Mediaset y a 'Supervivientes', Lara es un referente del entretenimiento en directo y la aventura televisiva. Ahora, va a dar el paso de narrar la emoción a vivirla en primera persona después de una etapa fugaz en Televisión Española. Es competitiva y exigente consigo misma, afronta esta experiencia con el reto de demostrar que también puede superar los límites que tantas veces ha contado desde fuera.

Miguel Ángel Muñoz

Melody

Actor y director con una amplia trayectoria en ficción y entretenimiento, Miguel Ángel Muñoz destaca por su disciplina y preparación física. Uno de sus últimos trabajos ha sido presentar ' Pekín Express ' en HBO Max. Metódico y perfeccionista, afronta cada prueba desde la estrategia y el control,

Su fichaje por este formato lleva tiempo rumoreándose y ahora se ha hecho oficial. Con una sólida carrera artística desde su infancia, Melody es sinónimo de energía y presencia escénica. En esta edición cambia los grandes escenarios musicales como el de Eurovisión por estructuras de alto impacto, dispuesta a demostrar que su fortaleza y determinación van mucho más allá de la música.

Joan Capdevila

La élite deportiva forma parte de su identidad. Campeón del mundo y referente del fútbol español, Joan Capdevila afronta ahora un nuevo terreno de juego en el que la precisión y el control mental serán determinantes. No será su primera vez en un programa de televisión, pues ya fue concursante de 'Bake Off: Famosos al horno' en Prime Video.

Violeta Mangriñán

Empresaria y una de las creadoras de contenido más influyentes del país, Violeta Mangriñán asume el desafío más exigente de su trayectoria pública. Alejada del mundo de los realities y de Mediaset, está dispuesta a seguirse mostrado sin filtros ni edición, para poner a prueba su capacidad de superación ante retos físicos y técnicos de máxima exigencia.

Raúl Gómez

Presentador y comunicador con amplia experiencia en formatos de aventura, Raúl Gómez afronta esta nueva etapa dispuesto a llevar su resistencia y capacidad de adaptación al siguiente nivel. Además, es un rostro muy vinculado al humor, algo que sumado a su mentalidad positiva será clave en su recorrido.

Amelia Bono

Colaboradora habitual y figura consolidada en el ámbito social y digital, Amelia Bono se enfrenta al reto más exigente de su trayectoria mediática. Determinación y compromiso marcarán su participación en una temporada que exigirá fortaleza física y mental.

Canco Rodríguez

Actor de comedia con una reconocida trayectoria en televisión destacando su personaje del Barajas en 'Aída', Canco Rodríguez aportará carisma y entrega a cada prueba. Llega a este programa dispuesto a salir de su zona de confort, competirá con la convicción de que el esfuerzo y la actitud pueden marcar la diferencia.