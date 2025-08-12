'El diario de verano' acoge a una joven que participó en 'Hermano mayor'

Por Roberto Ponce López |

El programa emitido el día 11 de agosto de ' El diario de verano ' nos trajo de vuelta a la televisión. Estamos hablando de ' Hermano mayor ', programa de Cuatro que trataba de encauzar a

Uno de esos casos fue el de Sheila, una joven de 15 años cuya vida se centraba en ir de fiesta. Sin embargo, tras muchas recaídas y trabajo a sus espaldas tratando de dejar esa vida de adicciones atrás, la balear, que ahora tiene 33 años, quiso visitar 'El diario de verano' para darle una sorpresa a su madre.

Sheila, participante de 'Hermano mayor' con 15 años, visitó 'El diario de verano' para pedir perdón a su madre

Mari, madre de Sheila, fue la persona que más sufrió este comportamiento durante todos estos años. Su hija, que ahora vive un momento libre de todo aquello, quiso pedirle perdón en directo a su progenitora para que se pueda sentir orgullosa. "A veces tenía que salir a por ella, porque salía un viernes y no volvía hasta el lunes", le confesó Mari sobre el pasado de su hija a Cristina Lasvignes.

"He destrozado una familia, mi madre lo ha pasado muy mal. En casa las discusiones eran constantes, ha habido robos. Ella lo ha pasado muy mal, he visto el miedo en sus ojos y me ha dado igual", decía Sheila en el vídeo de presentación. Esto hizo que su madre no pudiera aguantar las lágrimas por recordar todo lo que tuvo que pasar durante años.

Sheila se fundió en un abrazo con su madre en 'El diario de verano', abriendo así una nueva etapa en sus vidas

Su vida actual y la confianza de su madre

Tras ese recordatorio de todo lo que fue una vida de conflictos entre madre e hija llegó el momento de la entrada de Sheila a plató para que esta le pudiera decir a Mari todo lo que tenía en el corazón. "Quería pedirte perdón, que sé que te lo he hecho pasar muy mal. Me vas a hacer llorar", decía nada más sentarse junto a su madre una Sheila emocionada por ese momento que estaba viviendo.

"Me gustaría poder recuperar la confianza contigo, te lo digo delante del público para que veas que voy en serio", continuó la invitada antes de fundirse en un abrazo con Mari, a quien le confesó que ahora estaba trabajando para poder contribuir en casa. "Es verdad, ahora vas muy bien. Lo que tienes que hacer es seguir así", concluyó su madre que ahora confía más que nunca en que ella pueda dejar esa vida atrás y que recuperen su relación como madre e hija.