Amaia Salamanca y Aitor Luna: "'Pura sangre' ha arriesgado mucho, y se nota en lo potente que es visualmente"

Titulares de Aitor Luna y Amaia Salamanca
- Amaia Salamanca: "Somos hermanos en 'Pura sangre', él se dedica más a ser fotógrafo fuera de casa, y de repente aparece y nos sorprende a todos en un momento en el que comienzan a pasar bastantes cosas interesantes"
- Aitor Luna: "El personaje tiene en común en un momento dado bastantes cosas conmigo, me ha dado más libertad para ser excesivamente natural"
- A.L.: "Prefiero que mi personaje sea cuanto más distante mejor. Es mejor distanciarse un poco y jugar a otros colores"
- A.S.: "No había montado mucho a caballo y he estado dando clases. Me ha gustado mucho conectar con esa parte que ha sido nueva"
- A.S.: "Me daba mucho respeto, montarse en caballos sementales y grandotes da respeto"
- A.L.: "Mi personaje es el hermano díscolo de 'Pura sangre'"
- A.L.: "Trabajar en la naturaleza, al aire libre y con buena compañía se disfruta"
- A.S.: "Nos ha tocado grabar en verano y nos hemos comido mucho calor"
- A.S.: "Hemos grabado en sitios lejanos a Madrid, como todo sucede en el campo, hemos estado en Aranjuez, en Méntrida, en Cenicientos, hemos disfrutado de ello"
- A.S.: "Siempre había un caballo, perros, un helicóptero o mogollón de coches"
- A.S.: "Me parece que esta producción se ha arriesgado mucho, y se nota luego en lo potente que es visualmente"
- A.L.: "La acogida va a estar a caballo entre bien y muy bien"