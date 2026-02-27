FormulaTV
AL ATAQUE

'El hormiguero' plantará cara al estreno de 'Supervivientes 2026' con la visita de Marc Giró

El programa de Pablo Motos ha anunciado su lista de invitados para la semana del 2 al 5 de marzo.

'El hormiguero' plantará cara al estreno de 'Supervivientes 2026' con la visita de Marc Giró
©RTVE
Por Adrián López CarcelénPublicado: Viernes 27 Febrero 2026 14:20 (hace 4 horas)

El hormiguero

El hormiguero

El hormiguero

'El hormiguero' anunció el jueves 26 de febrero su arma para hacer frente al estreno de 'Supervivientes' en Telecinco el jueves 5 de marzo de 2026. Marc Giró se sentará por primera vez en el programa de Pablo Motos después de que en enero se anunciara su fichaje por Atresmedia.

Giró desveló el lunes en 'Más vale tarde' algunos detalles de 'Cara al show', el nuevo programa que está preparando para el prime time de laSexta. Ahora, se sentará con Motos en la que será su primera gran entrevista en Antena 3, poniendo frente a frente a dos comunicados con perfiles muy diferentes. El presentador está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales, y fue galardonado en los Premios Iris 2026 en varias categorías gracias a su trabajo al frente de 'Late Xou con Marc Giró'.

Marc Giró presentó hasta 2026 'Late Xou' en RTVE
Marc Giró presentó hasta 2026 'Late Xou' en RTVE
Tras 'El hormiguero', el jueves 5 de marzo Antena 3 continuará con su programación habitual, emitiendo un nuevo capítulo de 'Perdiendo el juicio', la serie protagonizada por Elena Rivera. A parte de estos rivales, la nueva edición de 'Supervivientes' tendrá que verse las caras con 'Al margen de todo', que se estrenó en La 1 el jueves 26 de febrero con un 10,1% de share tras 'La revuelta'. Con respecto al resto de cadenas, Cuatro ofrecerá una nueva entrega de 'Horizonte', mientras que laSexta apostará por cine después de 'El intermedio'.

La agenda de 'El hormiguero'

Más allá de Giró, la semana comenzará para 'El hormiguero' con la visita de Josema Yuste el lunes 2 de marzo, que hablará sobre la tercera temporada de su obra de teatro 'Que Dios nos pille confesados'. El martes 3 de marzo, Motos se verá las caras con la final de 'GH Dúo', y contará para ello con la visita de Álex González, que presentará la nueva serie que protagoniza en Prime Video, 'Day One'.

Pablo Motos presenta 'El hormiguero' en Antena 3
Pablo Motos presenta 'El hormiguero' en Antena 3

El miércoles 4 de marzo, el programa de las hormigas contará con Los Morancos. Los hermanos César Cadaval y Jorge Cadaval presentarán en el formato de 7 y Acción su nuevo espectáculo para el Teatro Capitol Gran Vía de Madrid, 'Bota Antonia', que se estrenó el 20 de febrero. Y cerrarán la semana con la esperada visita de Marc Giró.

