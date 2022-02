Tráiler de 'Alice in Borderland', la serie que lleva al extremo 'El juego del calamar'

Tokio se convierte en la madriguera del conejo más mortífera para Arisu y sus compañeros en esta ficción que plantea un juego de supervivencia extremo.

Netflix

Arisu, Chota y Karube (Kento Yamazaki, Yuki Morinaga y Keita Machida) son tres auténticos gamers cuyas mayores alegrías se las proporciona una pantalla y un entorno 3D. No obstante, no están ni de lejos preparados para el juego mortal que se les plantea en 'Alice in Borderland'. Al comienzo de la serie, los tres se ven transportados a lo que parece una realidad alternativa o un completo decorado que recrea a la perfección la ciudad de Tokio, pero que está totalmente vacía. Pronto descubren que en ella sí que hay algunos otros jugadores, y que sin quererlo ahora participan de una competición mortal en la que deberán pasar diversas pruebas que podrían acabar con su vida.

El reparto principal lo completa la modelo Tao Tsuchiya, que interpreta a una ágil alpinista llamada Usagi (conejo en japonés) que podría ser la mayor esperanza para Arisu de salir con vida del juego, en el que también se encontrarán con otros jugadores menos amigables que tratarán de entorpecer su recorrido. Esta serie japonesa, aunque cuenta con una acción y un planteamiento que recuerdan a 'El juego del calamar', en realidad fue estrenado en el gigante de streaming antes que la serie coreana y es una adaptación del manga del mismo nombre creado por Haro Aso