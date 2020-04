'El Ministerio del Tiempo' estrena su cuarta temporada en La 1 el 5 de mayo

Tras un largo tiempo de espera, los seguidores de 'El Ministerio del Tiempo' están de enhorabuena, porque el Ministerio más famoso de la pequeña pantalla reabre sus puertas el 5 de mayo en La 1 con el estreno de su cuarta temporada en prime time. Tan solo un día después, el 6 de mayo, estará disponible en la plataforma HBO España. Esta nueva tanda de episodios de una de las series más exitosas de TVE cuenta con muchas novedades, como el regreso de algunos de los personajes más queridos o la incorporación de nuevos fichajes. ¿El objetivo? Volver a enamorar a todos esos ministéricos que estaban ansiosos de ver las aventuras de los funcionarios más conocidos de la pequeña pantalla.

Manuela Vellés, nuevo fichaje de la cuarta temporada de 'El Ministerio del Tiempo'

Entre los nuevos rostros que podremos ver paseando por el Ministerio destaca el fichaje de Manuela Vellés, que se meterá en la piel de una nueva agente que se unirá al equipo que vela porque la historia de España no sufra modificaciones. También se reincorporan a la serie creada por Pablo y Javier Olivares dos de sus protagonistas más queridos, Julián y Amelia, a los que interpretan Rodolfo Sancho y Aura Garrido respectivamente.

Sancho volverá a interpretar a Julián, al que dimos por muerto en la batalla de Teruel en una misión al comienzo de la tercera temporada. El actor no apareció en este episodio porque no se llegó a un acuerdo con la productora para formar parte del mismo. La idea ahora para su regreso es que sus compañeros del Ministerio le rescaten en plena Guerra Civil en 1937 para que pueda seguir formando parte de la patrulla. Por su parte, Garrido abandonó temporalmente la serie a mitad de la tercera temporada, por lo que no será tan difícil "rescatar" a su personaje. Eso sí, por ahora no ha revelado en qué episodio volverá ni cómo lo hará.

Nuevas tramas y nuevos personajes

En las promos que ha lanzado TVE para promocionar el regreso de 'El Ministerio del Tiempo' se han anunciado las nuevas misiones en las que se verán inmersos los agentes, donde tendrán la oportunidad de conocer a figuras muy relevantes de la historia de nuestro país. Así, se encontrarán con Felipe IV, al que da vida Edu Soto; Pedro Almodóvar, encarnado por Carlos Santos; Lorca, al que interpreta de nuevo Ángel Ruiz; o Picasso, encarnado por Toni Zenet.

Carlos Santos como Pedro Almodóvar en la cuarta temporada de 'El Ministerio del Tiempo'

El Ministerio seguirá contando también con sus agentes habituales, como Irene Larra (Cayetana Guillén Cuervo), Pacino (Hugo Silva), Alonso (Nacho Fresneda) y Lola Mendienta (Macarena García). Estos personajes también nos regalarán nuevas tramas, como la posible historia de amor entre Pacino y Lola, que se ha anticipado en una promo en la que ambos se funden en un apasionado beso.