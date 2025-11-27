Telecinco pospone el final de 'La Agencia' para emitir un especial de 'El precio de' sobre el rey emérito

Por Beatriz Prieto |

Con la publicación de las memorias del rey emérito Juan Carlos I marcada para el próximo 3 de diciembre, Telecinco no ha querido desperdiciar la ocasión para aprovechar dicha actualidad a su favor, de la mano de 'El precio de...'. Por ese motivo, ese mismo día, la principal cadena de Mediaset España sustituirá la emisión del último episodio de 'La Agencia' por un especial del programa de Santi Acosta, con el nombre de 'El precio de la Corona', centrado en el padre de Felipe VI.

El espacio, que se emitirá en directo tras concluir 'La isla de las tentaciones' y horas después de que salga a la venta el libro en España, busca analizar los "claroscuros de la figura del rey Juan Carlos I". Para ello, incluirá un documental dirigido por el propio Acosta donde repasarán los pasajes más polémicos, desde sus relaciones familiares y las extramatrimoniales, pasando por el Caso Noos, el accidente de Botsuana, su abdicación o su exilio en Abu Dabi, hasta el origen de su fortuna, su futuro o las incógnitas en torno a la gestión de su herencia, entre otros asuntos.

Santi Acosta en el plató de 'El precio de'

Dicho documental contará con los testimonios del empresario Francis Franco, nieto del dictador Francisco Franco, quien designó a Juan Carlos como su sucesor; de Miguel Ángel Revilla, quien fue demandado por el rey emérito por una supuesta vulneración de su derecho al honor; de Iñaki Anasagasti, exsenador del PNV muy crítico con el exmonarca; Rosa Villacastín y Lourdes Crespo, amiga y ahijada, respectivamente de la fotoperiodista Queca Campillo, con quien Juan Carlos mantuvo una relación secreta durante treinta años; y José Luis Ortega, exjefe de gabinete de doña Sofía.

Silvia Abril y Javier Gutiérrez en el último episodio de 'La Agencia'

¿Qué pasará con 'La Agencia'?

En dicho documental tambiéncomo Jaime Peñafiel , Consuelo Font, Manuel Cerdán, Mariángel Alcázar y Javier Chicote para contrastar el relato literario del rey emérito. Asimismo,, de la mano de Acosta, con un plantel de invitados y colaboradores.

Con este especial, Telecinco hace una pausa en la emisión de 'La Agencia', a falta de solo un episodio para su final. Este, tal y como desveló la propia cadena en sus redes al concluir la emisión del 26 de noviembre, pasará a emitirse el próximo 10 de diciembre, a las 23.00h, después de 'La isla de las tentaciones'. En él, los personajes de la serie recibirán a la humorista y actriz Silvia Abril, quien tratará de llevar a cabo una importante misión en la organización que promete no ser nada fácil.