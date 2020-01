'El tiempo del descuento': Estela se derrumba por una traición de Antonio David y estalla contra él

No hay noche que no exista tensión en 'El tiempo del descuento'. Aunque el programa solo lleva dos galas, los concursantes son los mismos que los de la séptima edición de 'GH VIP' y ya nos han demostrado que lo suyo son las peleas. Después de que la primera entrega la protagonizaran las discusiones entre Adara, Gianmarco y Antonio David en la casa, la segunda no ha sido menos.

Estela en 'El tiempo del descuento'

Aunque el resto de protagonistas han cambiado, Antonio David ha continuado siendo el centro de las polémicas en la segunda gala. Cuando Jorge Javier Vázquez les ha pedido que nominaran a la cara y ha llegado el turno del andaluz, ha estallado la guerra. Le ha dado dos puntos a Estela y su motivo ha sido una frase que no le ha gustado nada: "Si nominara con el corazón no nominaría a Kiko".

En el momento en el que Estela ha escuchado esas palabras no ha podido evitar llamarle traidor por poner por delante de ella una estrategia y se ha derrumbado por haber confiado en el que pensaba que era su amigo y que le haya clavado ese puñal. Kiko se ha metido en la discusión y le ha llamado "cutre y traidor" entre muchas otras cosas, a lo que David ha respondido lo siguiente: "Tú la vendiste en plató".

Nominado con más votos

Estela no ha aguantado más y se ha levantado de su sitio para no estar al lado de Antonio David. Cuando el presentador ha preguntado a Kiko por sus sentimientos después de escuchar esas frase que ha salido de boca de Estela, ha respondido que "me parece muy bonito" y que no es ella misma porque está cohibida por terceras personas. Lógicamente Kiko ha nominado con tres puntos a David y Estela ha hecho lo propio antes de decir que ojalá se encuentren ambos en el confesionario y consiga mandarle a su casa. Antonio David ha sido el concursante con más votos por parte de sus compañeros.