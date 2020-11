Elena Cañizares se cuela en directo en 'La resistencia': "Estoy en trámites de denuncia con mis excompañeras"

La vida de Elena Cañizares ha dado un giro de 180 grados tras publicar el domingo 22 de noviembre un hilo en Twitter que se ha convertido en viral. La joven estudiante de Enfermería quiso exponer el injusto caso que estaba viviendo cuando sus compañeras de piso (Rocío, Ángela y Lucía) querían echarla del apartamento tras dar positivo en coronavirus. A través de la red social, Cañizares explicó su situación acompañado de una serie de audios que se habían pasado las chicas a través de un grupo de WhatsApp, lo que nadie esperaba, ni siquiera la protagonista del suceso, es que recibiría el apoyo de miles de usuarios, famosos e incluso empresas que ya le han ofrecido artículos gratis. El lunes 23 de noviembre 'La resistencia' contactó con la futura sanitaria que intervino en el programa por videollamada durante unos minutos.

David Broncano y Elena Cañizares en 'La resistencia'

Tal ha sido la trascendencia que ha tenido el caso de la estudiante de Enfermería que la joven se ha recorrido varios espacios televisivos que se han hecho eco de la noticia del fin de semana, entre ellos el programa presentado por David Broncano. Muchos usuarios de la red social pidieron que Elena Cañizares fuese entrevistada por el humorista, pero, teniendo en cuenta que la chica está infectada por Covid-19, ha intervenido en el programa por medio de una videollamada durante la visita del alpinista español, Carlos Soria. "¿Te has enterado de la muchacha esta que ha salido en todas las noticias, que ha pillado el coronavirus y sus compañeras de piso le dicen que se vaya de casa?", le preguntó el conductor de Movistar+ a su invitado antes de conectar con Cañizares en directo.

Entre broma y broma, el presentador quiso conocer de primera mano si después de cómo se había desmadrado la situación había alguna posibilidad de que se reconciliase con sus compañeras de piso, quienes, a diferencia de Cañizares, han sido realmente machacadas en las redes sociales tras la publicación del hilo en Twitter: "No, ya estamos en trámites de denuncia, así que realmente poco hay que hacer", confesó la joven, asegurando que el tema estaba "en manos de abogados". A pesar del complicado desenlace que está teniendo la historia de la futura enfermera, Broncano quiso animar a las chicas para que dejasen al margen los problemas: "Siempre hay vuelta atrás, Elena. Son tiempos difíciles y hay que entenderse". "Es verdad que ellas lo han hecho mal...", dejaba caer el presentador con un tono cómico.

El consejo de Carlos Soria a Elena Cañizares

En el pequeño rato que participó la manchega en el espacio, Broncano le pidió que explicase una vez más su caso a Carlos Soria para que el alpinista le diese algún consejo al respecto: "Soy Covid y mis compañeras no me quieren en el piso, me han echado", resumió la estudiante. "¿Qué compañeras te has echado?", le preguntó Soria, atónito con la situación. "No tomo buenas decisiones, desde luego", dejó caer la chica entre risas. Por algún motivo, la experiencia de Cañizares le hizo recordar a Soria una situación que vivió él con unos compañeros con los que compartía la misma tienda, donde el alpinista tuvo que defecar en una bolsa de plástico. "¿Qué le estás aconsejando, Carlos?", preguntó Broncano ante la respuesta del invitado.