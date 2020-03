'Supervivientes 2020': Rocío Flores sufre un ataque de ansiedad tras su tenso reencuentro con Yiya

La entrega de 'Supervivientes: Tierra de nadie' emitida en Cuatro este martes 31 de marzo ha estado marcada sin duda por los reencuentros entre los habitantes de Playa Desvalida y el resto de concursantes. Estos por fin han descubierto que sus compañeros siguen participando y lo han hecho en diferentes reencuentros con estos. Uno de los más tensos ha sido el que han protagonizado Yiya y Rocío Flores. La hija de Antonio David Flores esperaba la visita de un familiar pero no, la dirección del programa le tenía preparada una sorpresa más amarga: el reencuentro con una de sus grandes enemigas.

Rocío Flores, en 'Supervivientes 2020'

"Hola Rocío, veo que te alimentas bien con lo que has robado", ha sido la primera frase con la que Yiya ha sorprendido a Flores. Esta no ha dudado en intentar mentirle y le ha afirmado que la organización del programa quería que ambas pasasen "una noche de amor" juntas. Flores por su parte no ha dudado en mostrarse dispuesta a hacerlo si la organización del programa se lo pedía, pero se ha mostrado indignada también por este duro reto. Carlos Sobera, al ver la situación no ha dudado en dejarle claro que todo se trataba de una amarga de Yiya con el único objetivo de desestabilizarla.

Pero la situación ha dado para mucho más. Flores no ha dudado en recriminarle a Yiya que le acusase de ladrona. "No soy una falsa ni he robado nada, es todo mentira", ha dicho la chica totalmente furiosa, dejando claro que iba a ser imposible reconciliarse con ella. "¿Crees que puedo reconducir la relación con alguien que viene así? En mi educación no entra", le ha dicho indignada a Sobera. Por su parte, Yiya no ha dudado en responder, afirmando que "en la mía no entra el relacionarme con gente que roba y que miente. No se me permite relacionarme con gente así. Vengo a abrir puertas y ventanas, y vengo a dejarle claro a Rocío que mi estancia aquí no depende de lo que ella me haga".

Reencuentro con Ana María Aldón

Finalmente, y tras este duro reencuentro ha aparecido en escena Ana María Aldón, que ha intentado consolar a una Rocío Flores totalmente derrumbada y ha vuelto a justificarse que semanas atrás no la defendiese en sus enfrentamientos. "Cada una vinimos a hacer nuestro concurso y ha sido lo mejor", afirmaba la superviviente a Sobera. Lo hacía sin imaginar lo que estaba a punto de suceder y es que la presión por todo lo acontecido ha provocado un duro ataque de ansiedad en Rocío Flores. La participante se ha visto sobrepasada por los acontecimientos y ha amenazado con dejar el concurso definitivamente. Afortunadamente, y tras una breve charla con Lara Álvarez, Flores ha decidido volver a la competición y ha dejado claro que si venía al concurso a luchar, lo iba a hacer hasta el final.