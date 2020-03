El tenso reencuentro entre Fani y Ivana en 'Supervivientes 2020' repleto de gritos, insultos y reproches

La sexta entrega de 'Tierra de nadie' en Cuatro ha estado marcada sin duda por la revelación del gran secreto de la edición: los concursantes expulsados por la audiencia realmente estaban pasando a vivir a la llamada 'Playa Desvalida' y en dicha localización se iba expulsando a un participante cada semana. De esta forma, mientras que la localización en la que se encuentran los supervivinetes no eliminados se está quedando cada vez con menos gente, la Desvalida se está llenando con todos los participantes inicialmente expulsados del concurso y que tienen esa segunda oportunidad.

De esta forma, a lo largo de toda la entrega conducida por Carlos Sobera se han producido reencuentros entre concursantes de la Playa Desvalida y los participantes normales, que han ido descubriendo uno a uno este gran secreto. Uno de los encuentros más tensos ha sido el que se ha producido entre Ivana Icardi y Fani Carbajo. Ambas han vivido un gran enfrentamiento en el que los insultos, los gritos y las descalificaciones no han cesado. El propio Sobera se ha mostrado completamente impactado por la violencia verbal que hemos podido ver entre ambos a lo largo de su reencuentro.

Fani Carbajo, tras mandar un cariño mensaje a su hijo que cumple años este 1 de abril, ha cambiado por completo la emoción por la rabia al encontrarse con Icardi. Pese a que inicialmente le ha dicho a la italiana que la echaba mucho de menos, su actitud ha cambiado cuando esta no ha dudado en tacharla de falsa e hipócrita. Ha sido entonces cuando ha estallado una auténtica guerra que ha dejado a todos completamente impactados. "Con la que más has falseado ha sido conmigo... hasta llegar aquí. Eres la más falsa de todos, Fani. Solo piensas en ti, me das mucha pena", le ha empezado recriminando la italiana, recordándole que "lo que dijiste de Jorge y Nyno fue muy bajo".

Fani se defiende

Por su parte, Carbajo se ha defendido, afirmando que ese tema con Jorge Pérez ya se solucionó y no ha dudado en tachar a su compañera de "falsa", pero evidentemente, Icardi no se ha quedado callada: "Cuando una persona es muy falsa te das cuenta. Mírala, como se quedó calladita primero y mírala ahora, falsa". Además, la italiana le ha querido dejar claro que "en Playa Desvalida estamos haciendo todo lo que tú no has hecho, porque solo te tocas el higo (...) hemos hecho de todo, lo que no hacían ustedes. Pescar, buscar comida (....) ustedes solo saben hablar por detrás". Así ha sentenciado este duelo la italiana, en el que Fani, entre gritos, no ha dudado en decir que estaba mintiendo y que todos sus reproches no tenían razón de ser.