Gianmarco, hundido tras su encuentro con Adara en 'GH VIP 7': "Creo que al final a ella no le intereso"

La noche del jueves 5 de diciembre, Telecinco emitió la decimocuarta gala de 'GH VIP 7', con Adara Molinero y Estela Grande como últimas concursantes nominadas de la edición. Una noche en la que, además de estrenar el decorado navideño, el programa contó con la presencia de Hugo Sierra y Gianmarco Onestini, quienes tuvieron ocasión de encontrarse con Adara dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. Sin embargo, el encuentro entre Sierra y la concursante no sentó demasiado bien al italiano, especialmente cuando se despidieron con un apasionado beso.

Hugo Sierra, atento al reencuentro entre Gianmarco y Adara en 'GH VIP 7'

"Él no le ha contado toda la verdad. No le ha dicho muchas cosas que eran importantes y creo que al final", reprochó Gianmarco, cuando Jordi González quiso conocer sus impresiones sobre el encuentro entre Adara y Hugo, quien también reconoció sus impresiones tras su conversación con la madre de su hijo. "Siento que está muy confundida y que necesitaba verme. Creo que ha sido bueno para ella. Sé que está súper débil mentalmente y yo quiero que ella esté bien", afirmó Sierra, quien tuvo ocasión de ver el reencuentro entre Onestini y Molinero, quien arrancó el encuentro preguntando al italiano cómo estaba.

"Mal. Bueno, no quiero preocuparte", reconoció el italiano, tratando de quitar importancia a su respuesta inicial, tras lo cual reconoció haber visto el encuentro entre ella y Hugo. "Algunas veces no puedo dormir porque pienso en el tiempo que he pasado contigo", desveló Gianmarco, antes de confesar que la situación "no es fácil para mí". "Te he estado esperando. Extraño tus risas, tus bromas", añadió el exconcursante, ante lo que Adara quiso saber si seguía "sintiendo lo mismo". "Sí. ¿Tú qué sientes?", lanzó Onestini. "No lo sé. Esto es muy fuerte para mí", reconoció la concursante, antes de confesar que tenía "un lío en la cabeza". "Con lo que he visto antes, creo que tengo la respuesta", lanzó Gianmarco, haciendo referencia al encuentro entre Sierra y Molinero.

"Creo que no le intereso"

"Me gustaría hablar fuera. También necesito tiempo", reconoció Adara, a las puertas de su despedida, en la que Onestini quiso saber si ella quería que la esperase fuera. "Haz lo que tú sientas", respondió la concursante. "Si para ti es no, yo quiero que me lo digas", insistió el exconcursante, ante una confundida Molinero, quien solicitaba comprensión por su parte. "He apostado todo. ¿qué más tengo que hacer?", cuestionó Gianmarco, antes de señalar que Adara no lo miraba igual que antes de su expulsión. "No sé ni cómo no me ha estallado la cabeza", admitió la concursante, mientras el italiano recalcó que "no quiero agobiarte", antes de separarse definitivamente. "La he visto mucho más fría que con Hugo", declaró Gianmarco, una vez en plató, donde Jordi lo felicitó por su "trato exquisito" con Adara. "Creo que al final a ella no le intereso", opinó el italiano, desanimado.